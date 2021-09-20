Скажем борщевику «Стоп!»

Коварный агрессор

Автобус с волонтерами и сотрудниками областного Музейного агентства ранним субботним утром мчится в Волосовский район. На обочинах дороги то и дело мелькают заросли с соцветиями-зонтиками, похожими на укроп, только гигантского размера.

После войны, когда СССР требовалось быстро восстановить животноводство, ученые со­чли, что эта кавказская разновидность борщевика идеальна для силоса. Растет очень быстро, питательна, живуча. Потенциальную кормовую культуру стали выращивать повсеместно. Кто же знал, что борщевик вырвется из-под контроля и спустя десятилетия придется ломать головы, как обуздать его непомерные аппетиты.

Ленинградская область первой в России организовала планомерную борьбу с борщевиком. Еще в 2010 году по заказу региона научные организации Петербурга разработали методику, которая предусматривает двукратную (весной и осенью) обработку территории в течение пяти лет.

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти приложил огромные усилия, чтобы борщевик Сосновского утратил статус сельскохозяйственной культуры. В 2015 году его признали сор­ной травой, которая вытесняет местную растительность.

Долгосрочную целевую региональную программу начали реализовывать десять лет назад. Ежегодно в регионе освобождают от борщевика порядка 7 тысяч гектаров: около 2 тысяч на территории поселений, более 5 тысяч — на сельскохозяйственных землях.

Истреблять вредное растение обязаны все собственники и пользователи земли. В муниципалитетах работа ведется в рамках выполнения законодательства о благоустройстве. Областной бюджет компенсирует поселениям и сельхозпредприятиям 95 % затрат на быстроразлагающиеся сертифицированные химикаты.

Химический метод борьбы признан самым эффективным. Но не везде такая обработка допустима. В жилых массивах, возле социальных объектов, в зеленых зонах борщевик рекомендуется скашивать или выкапывать. Можно также высаживать на освобожденные территории культурные растения. Как правило, это небольшие участки, и активное население может поддержать усилия властей.

Место силы Рериха

Парк первого в России мемориального музея Николая Рериха агрессор тоже не пощадил. Все лето сотрудники изварского филиала Музейного агентства выкашивали сорняк.

«Музей-усадьба — это объект культурного наследия и памятник охраны природы. Это осложняет задачу, — говорит замдиректора Музейного агентства Ленобласти Ксения Губинская. — Чтобы привлечь общественность к проблеме распространения борщевика на территориях с особым статусом, мы затеяли эксперимент. Сегодня с помощью волонтеров проведем на отдельных участках парка пробную посадку растений-вытеснителей».

Львиная доля откликнувшихся добровольцев — те, кто прошел обучение в «Школе волонтеров наследия», которую организовало Ленинградское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Присоединились активисты Волонтерского реставрационного центра Санкт-Петербурга, байкеры «Балтикмотоклуба» и изварские сыровары.

Дружной командой движемся от усадебного дома в сторону озер. Тишина, покой, блаженство. Двадцать восемь лет семья Рерихов обитала в этом чудном уголке, ставшем источником вдохновения для Николая Константиновича, великого художника и просветителя.

Петербургский заводчик Александр Петрович Верландер, купивший в 1900 году у Рерихов усадьбу, взялся разводить в здешних озерах форель. К делу подошел грамотно. Построил трехэтажную кирпичную Форельную башню. В ней доращивали мальков, готовили подкормку для рыбы, держали улов.

Этот памятник северного модерна и стал объектом приложения добровольческих сил. У входа в башню уже сложены лопаты, грабли, тачки, мешки для мусора. Бороться с сорняком будем самым экологическим методом — агротехническим. Вроде ничего сверхсложного. Борщевик нужно скосить, территорию перекопать и высеять культуры, которые сорняк «забьют».

За лопаты!

«Опыт нашего сельхозпредприятия показывает, что одолеть борщевик можно. Главное — действовать системно, — объясняет коммерческий директор ООО «Русское поле» Андрей Нестеров. — Мы опробовали все способы — механический, химический, замещение другими культурами. Первые результаты видны через три года. В этом году активно искореняем борщевик примерно на 100 гектарах. Есть участки, где сорняк практически истреблен».

Работа закипела. Накануне трактор перекопал большой участок земли. Волонтеры взялись за лопаты и в дополнение к нему подготовили еще два сегмента.

Ландшафтный архитектор Кристина Оболенская с удовольствием участвует в подобных акциях. «Замечательно, что люди хотят внести свой вклад, поддержать объекты культурного наследия», — говорит она. Рядом орудует лопатой директор музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» Денис Пылев. Поодаль жужжат триммером байкеры, косят молодые побеги.

Глава местной сыроварни Константин Галанов считает необходимым проявлять гражданскую позицию: «Жителям нужно включаться. А то у нас народ ленится срубить сорняк возле своих наделов, мол, пусть власть этим занимается. Сажаешь картошку, так возьми лопату, поработай на общее благо!»

Дальше — наблюдать

День выдался погожий, солнечный. Такая погода требует соблюдать особую осторожность. Борщевик — агрессор хитрый, действует исподтишка. Его сок содержит фуранокумарины, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. Брызнет на кожу несколько капель, упадет на них солнечный луч — получай ожог! Эфирные масла опасны для аллергиков. Сок, попавший в глаза, способен вызвать слепоту.

Волонтерам загодя рассказали о коварстве сорняка. Обошлось без ЧП. Один участок засея­ли пшеницей, второй — люпином, третий — викой (бобовая культура). Все обозначили сигнальной лентой. Воткнули по краям высоченные сухие стебли, покрашенные из баллончика в красный цвет — сигнал опасности.

«Теперь будем наблюдать за экспериментальными площадками. Весной потребуется подсеять растения-вытеснители. По результатам опыта распространим его на другие наши филиалы», — обрисовала перспективы Ксения Губинская.

Программа в действии

В этом году в борьбе с борщевиком участвуют 97 поселений, что на 50 % больше, чем в предыдущем.

Самую большую заявку подал Лужский район, где хотят обработать порядка 1000 га. Финансирование составило 50 млн рублей — в 3,3 раза больше, чем в 2020 году.

На следующий год подано 80 дополнительных заявок — от новичков и муниципалитетов, уже участвующих в программе и решивших увеличить площадь обработки.

В регионе есть удачные примеры применения агротехнического способа. В Гатчинском, Кировском и Приозерском районах овощеводы попробовали «натравить» на борщевик топинамбур. Мощная корневая система и обильная листва земляной груши не оставляют борщевику шансов.

К слову, УФСИН привлекает к борьбе с сор­няком тех, кто осужден за нетяжкие преступ­ления. Наказание предусматривает работы по благоустройству, перечень которых определяет местная администрация. В поселке Тельмана Тосненского района в июле осужденным за вождение в нетрезвом виде предложили покос борщевика по берегу реки. Облаченные в защитные костюмы, они работали по 4 часа в день и скосили траву на 5 га.

Людмила Кондрашова

Фото: пресс-служба Музейного агентства Ленобласти