Кто такая лебепабра?

Откуда выползают писатели, дети гадали всем залом. А вы, взрослые, кстати, это знаете?

С таких вот веселых загадок в рамках кинофестиваля «Литература и кино – детям» началась творческая встреча с Игорем Шевчуком - писателем, поэтом, сценаристом, автором детских песен, спектаклей, передач и мультфильмов, разработчиком настольных и компьютерных игр, приложений, головоломок, аттракционов...

Кажется, этот список можно продолжать до бесконечности, но мы ограничимся ещё парочкой титулов. Игорь Шевчук - лауреат премии имени Чуковского (2014 год) и лауреат конкурса им. С. Михалкова (2018 год) на лучшее произведение для подростков.

Но самое почетное (для детей, во всяком случае) звание Игоря Шевчука - «папа» Смешариков. А если по-взрослому: он - один из создателей мультсериала «Смешарики» (и, кстати, «дядя»-сценарист «Фиксиков»). Он умеет не только загадывать загадки и прикольно шутить, но и разговаривать голосами Лосяша, Копатыча, Бараша и других круглых героев. Но самое главное - он умеет разговаривать с детьми на их языке

«Папа» Смешариков удивлял и смешил юных гостей кинофестиваля «Литература и кино» - детям» целых полтора часа. Дети же были совершенно счастливы. Они с удовольствием принимали участие во всех его шутках, розыгрышах и творческих парадоксах, отгадывали музыкальные мультзагадки и позировали для дружеских шаржей.

А еще, как оказалось, Игорь Шевчук умеет метать в зал детский юмористический журнал «Ёжик». Причем так, что тот, распахнув крылья-страницы, плавно приземляется прямо в руки тому, кому предназначен. В общем — настоящий «папа» Смешариков и Фиксиков!



