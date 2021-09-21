Кто такая лебепабра?

Откуда
выползают писатели, дети гадали всем залом. А вы, взрослые, кстати, это знаете?
С
таких вот веселых загадок в рамках кинофестиваля «Литература и кино – детям» началась
творческая встреча с Игорем Шевчуком - писателем, поэтом, сценаристом, автором детских
песен, спектаклей, передач и мультфильмов, разработчиком настольных и
компьютерных игр, приложений, головоломок, аттракционов...
Кажется,
этот список можно продолжать до бесконечности, но мы ограничимся ещё парочкой
титулов. Игорь Шевчук - лауреат премии имени Чуковского (2014 год) и лауреат
конкурса им. С. Михалкова (2018 год) на лучшее произведение для подростков.
Но
самое почетное (для детей, во всяком случае) звание Игоря Шевчука - «папа»
Смешариков. А если по-взрослому: он - один из создателей мультсериала
«Смешарики» (и, кстати, «дядя»-сценарист «Фиксиков»). Он умеет не только
загадывать загадки и прикольно шутить, но и разговаривать голосами Лосяша,
Копатыча, Бараша и других круглых героев. Но самое главное - он умеет
разговаривать с детьми на их языке
«Папа»
Смешариков удивлял и смешил юных гостей кинофестиваля «Литература и кино» -
детям» целых полтора часа. Дети же были совершенно счастливы. Они с удовольствием
принимали участие во всех его шутках, розыгрышах и творческих парадоксах,
отгадывали музыкальные мультзагадки и позировали для дружеских шаржей.
А
еще, как оказалось, Игорь Шевчук умеет метать в зал детский юмористический
журнал «Ёжик». Причем так, что тот, распахнув крылья-страницы, плавно
приземляется прямо в руки тому, кому предназначен. В общем — настоящий «папа»
Смешариков и Фиксиков!