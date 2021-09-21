Президенту НИЦ «Курчатовский институт» М.В. Ковальчуку 75 лет!

Михаил Валентинович! Вы, многосторонний человек, полностью отдавший себя развитию российской науки. Выдающийся российский физик, популяризатор науки, организатор и общественный деятель. Результаты Ваших фундаментальных трудов в области рентгеновской физики, кристаллографии и нанодиагностки сыграли большую практическую роль, в том числе в развитии нано-, био-, информационных и когнитивных технологий в Российской Федерации. Создание Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», который был организован благодаря Вашей инициативе и при непосредственном участии, является уникальным событием в современной истории российской науки. Вы смогли собрать коллектив лучших российских ученых и запустить множество проектов по созданию научных установок мега-класса, являющихся настоящей гордостью России.

В 2009 году Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова одним из первых присоединился к Программе совместной деятельности организаций, участвующих в пилотном проекте по созданию Национального исследовательского центра «Курчатовский Институт», а в 2011 году полностью перешел в ведение НИЦ «Курчатовский Институт». За эти годы с помощью Вашей личной поддержки состоялся физический пуск реактора ПИК, которого так долго ждали в Институте, осуществлен комплексный пуск систем изохронного циклотрона Ц-80, в Институте появилось новое материально-техническое оснащение, были сохранены рабочие места и появились новые, стала приходить молодежь.

В год Вашего 75-летия свой 50-летний юбилей отмечает НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, который во многом благодаря Вашему высокому профессионализму, выдающемуся таланту руководителя, целеустремленности и стратегическому видению ситуации неизменно находится в числе интеллектуальных и технологических лидеров страны. Ваше деятельное участие позволило успешно реализовать проект реакторного комплекса ПИК, старт энергетического режима работы которого был дан в феврале этого юбилейного для Вас года президентом России В.В. Путиным.

Сегодня Вы, Михаил Валентинович, уделяете много внимания поддержке передовых научных направлений, связанных с решением приоритетных задач модернизации и технологического развития экономики страны. С каждым годом возрастает число сторонников и последователей Ваших идей об интеграции научных дисциплин и создании природоподобных систем.

Ваша плодотворная научная, педагогическая, общественная, наставническая, просветительская деятельность является по-настоящему значимым вкладом в развитие современной науки и в воспитание молодого поколения. Благодаря Вашей принципиальной позиции по внедрению новых научных технологий и поддержке проектов мегасайнс в науку приходит все больше молодежи, а профессия учёного возвращает свою престижность.

Ваша личная просветительская и профориентационная деятельность позволяет надеяться, что молодых специалистов будет еще больше. Проведение научных конференций и школ для студентов и аспирантов, оснащение образовательных центров для школьников, Ваши авторские программы на телевидении помогают ребятам определиться со своим будущим и заряжают их уверенностью в истинной престижности звания «Учёный».

В этот праздничный день позвольте пожелать Вам, Михаил Валентинович, новых идей и проектов, успешной их реализации. Желаем Вам новых творческих достижений в Вашей многогранной деятельности, процветания и реализации поставленных целей, доброго здоровья и всего самого наилучшего.

Мы гордимся, что работаем с Вами в одной команде!

С Юбилеем!