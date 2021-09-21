Президенту НИЦ «Курчатовский институт» М.В. Ковальчуку 75 лет!

Михаил Валентинович! Вы,
многосторонний человек, полностью отдавший себя развитию российской науки. Выдающийся
российский физик, популяризатор науки, организатор и общественный деятель.
Результаты Ваших фундаментальных трудов в области рентгеновской
физики, кристаллографии и нанодиагностки сыграли большую
практическую роль, в том числе в развитии нано-, био-, информационных и
когнитивных технологий в Российской Федерации. Создание Национального
исследовательского центра «Курчатовский институт», который был организован
благодаря Вашей инициативе и при непосредственном участии, является уникальным
событием в современной истории российской науки. Вы смогли собрать коллектив
лучших российских ученых и запустить множество проектов по созданию научных
установок мега-класса, являющихся настоящей гордостью России.
В
2009 году Петербургский институт ядерной физики
им. Б.П. Константинова одним из первых присоединился к Программе
совместной деятельности организаций, участвующих в пилотном проекте по созданию
Национального исследовательского центра «Курчатовский Институт», а в 2011 году
полностью перешел в ведение НИЦ «Курчатовский Институт». За эти годы с помощью Вашей личной поддержки состоялся
физический пуск реактора ПИК, которого так долго ждали в Институте,
осуществлен комплексный пуск систем изохронного циклотрона Ц-80, в Институте
появилось новое материально-техническое оснащение, были сохранены рабочие места
и появились новые, стала приходить молодежь.
В
год Вашего 75-летия свой 50-летний юбилей отмечает НИЦ «Курчатовский
институт» - ПИЯФ, который во многом благодаря Вашему высокому профессионализму,
выдающемуся таланту руководителя, целеустремленности и стратегическому видению
ситуации неизменно находится в числе интеллектуальных и технологических лидеров
страны. Ваше деятельное участие позволило успешно реализовать проект
реакторного комплекса ПИК, старт энергетического режима работы которого был дан
в феврале этого юбилейного для Вас года президентом России В.В. Путиным.
Сегодня Вы, Михаил Валентинович,
уделяете много внимания поддержке передовых научных направлений, связанных с
решением приоритетных задач модернизации и технологического развития экономики
страны. С каждым годом возрастает число сторонников и последователей Ваших идей
об интеграции научных дисциплин и создании природоподобных систем.
Ваша
плодотворная научная, педагогическая, общественная, наставническая,
просветительская деятельность является по-настоящему значимым вкладом в
развитие современной науки и в воспитание молодого поколения. Благодаря Вашей
принципиальной позиции по внедрению новых научных технологий и поддержке
проектов мегасайнс в науку приходит все больше молодежи, а профессия учёного
возвращает свою престижность.
Ваша личная просветительская и
профориентационная деятельность позволяет надеяться, что молодых специалистов
будет еще больше. Проведение научных конференций и школ для студентов и
аспирантов, оснащение образовательных центров для школьников, Ваши авторские
программы на телевидении помогают ребятам определиться со своим будущим и
заряжают их уверенностью в истинной престижности звания «Учёный».
В
этот праздничный день позвольте пожелать Вам, Михаил Валентинович, новых идей и
проектов, успешной их реализации. Желаем Вам новых творческих достижений в Вашей
многогранной деятельности, процветания и реализации поставленных целей, доброго здоровья и всего самого наилучшего.
Мы гордимся, что работаем с Вами в
одной команде!
С Юбилеем!