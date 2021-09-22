Подросток выпал из окна

20-го сентября, днем, в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило сообщение, что из окна дома № 9/1 на ул. Красных Военлетов с пятого этажа упал подросток.

На место выехала следственно-оперативная группа, патрульные. Сотрудники полиции установили, что пострадавший – первокурсник петербургского колледжа, 2005 года рождения. Подросток играл в комнате, факт падения не помнит.

В семье трое детей, живут в трехкомнатной квартире, все условия для детей созданы, семья благополучная. По словам родителей, сын был в своей комнате, играл. Обстоятельств падения никто не знает.

В Гатчинской больнице ребенка с диагнозом «сочетанные травмы» в тяжелом состоянии поместили в реанимацию. Следственным отделом по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ: доведение несовершеннолетнего до самоубийства.