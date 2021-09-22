Подросток выпал из окна

20-го сентября, днем, в
дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило сообщение, что из окна
дома № 9/1 на ул. Красных Военлетов с пятого этажа упал подросток.
На место выехала
следственно-оперативная группа, патрульные. Сотрудники полиции установили, что
пострадавший – первокурсник петербургского колледжа, 2005 года рождения.
Подросток играл в комнате, факт падения не помнит.
В семье трое детей, живут
в трехкомнатной квартире, все условия для детей созданы, семья благополучная.
По словам родителей, сын был в своей комнате, играл. Обстоятельств падения
никто не знает.
В Гатчинской больнице
ребенка с диагнозом «сочетанные травмы» в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.
Следственным отделом по г. Гатчине следственного управления Следственного
комитета РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 2
статьи 110 УК РФ: доведение несовершеннолетнего до самоубийства.