«Социальный паспорт» получил «зеленый свет»

«Цифровой профиль жителя позволит идентифицировать гражданина один раз, оптимизировать внутренние процессы и выстроить единую логику принятия решений, определить маркеры нуждаемости гражданина, убрать лишние «точки контактов» в процессе получения услуг, а также проактивно назначать отдельные меры поддержки либо информировать его о такой возможности», ― пояснила она.

В качестве пилотных мер поддержки были выбраны единовременное пособие при рождении ребенка, которое можно реализовать при покупке детских товаров, бесплатное зубопротезирование, обеспечение инвалидов средствами реабилитации, изготовление сложной ортопедической обуви и выплата в связи с приобретением какого-либо статуса (например, вдова участника ликвидации аварии на ЧАЭС).

Пилотный запуск проекта планируется в 2022 году.