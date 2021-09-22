«Социальный паспорт» получил «зеленый свет»

«Цифровой профиль жителя
позволит идентифицировать гражданина один раз, оптимизировать внутренние
процессы и выстроить единую логику принятия решений, определить маркеры
нуждаемости гражданина, убрать лишние «точки контактов» в процессе получения
услуг, а также проактивно назначать отдельные меры поддержки либо информировать
его о такой возможности», ― пояснила она.
В качестве пилотных мер
поддержки были выбраны единовременное пособие при рождении ребенка, которое
можно реализовать при покупке детских товаров, бесплатное зубопротезирование,
обеспечение инвалидов средствами реабилитации, изготовление сложной
ортопедической обуви и выплата в связи с приобретением какого-либо статуса
(например, вдова участника ликвидации аварии на ЧАЭС).
Пилотный запуск проекта
планируется в 2022 году.