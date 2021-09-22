«Социальный паспорт» получил «зеленый свет»

«Социальный паспорт» получил «зеленый свет»

Инициатива создания «Электронного социального паспорта жителя Ленинградской области» была принята на оргштабе по проектному управлению региона. Паспорт проекта разработан по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Проект представила председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.

Рубрики : Общество     22 Sep 2021

«Цифровой профиль жителя позволит идентифицировать гражданина один раз, оптимизировать внутренние процессы и выстроить единую логику принятия решений, определить маркеры нуждаемости гражданина, убрать лишние «точки контактов» в процессе получения услуг, а также проактивно назначать отдельные меры поддержки либо информировать его о такой возможности», ― пояснила она.

В качестве пилотных мер поддержки были выбраны единовременное пособие при рождении ребенка, которое можно реализовать при покупке детских товаров, бесплатное зубопротезирование, обеспечение инвалидов средствами реабилитации, изготовление сложной ортопедической обуви и выплата в связи с приобретением какого-либо статуса (например, вдова участника ликвидации аварии на ЧАЭС).

Пилотный запуск проекта планируется в 2022 году.

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