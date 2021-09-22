В образовании - смена руководства

Сообщается, что с сегодняшнего дня Сергей Валентинович Тарасов возглавит Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена в Санкт-Петербурге.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал назначение Сергея Тарасова на пост исполняющего обязанности ректора Университета имени Герцена:

— Мы гордимся, что наш председатель комитета возглавил один из крупнейших университетов страны. Тем не менее мы хотели бы, чтобы у нас сохранилась преемственность в работе нашего комитета, потому что мы одни из лидеров по качеству образования в Российской Федерации. Поэтому пока его заместитель будет исполнять обязанности, а мы подберем кандидатуру. Это будет кто-то из системы образования Ленинградской области.