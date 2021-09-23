19 тысяч за справку о доходах

18-го сентября в
Коммунарский отдел полиции поступило заявление от 42-летней жительницы Графской
Славянки. 3-го сентября ей позвонил мужчина, представившийся работником банка
«Россельхоз» в сфере страхования и предложил помощь в получении кредита – за
процент от суммы.
Женщине нужны были
деньги, и она согласилась на предложение звонившего. По телефону и без
проверки.
Он сообщил, что оставил
от ее имени заявку на полтора миллиона рублей. Через пять дней поступил звонок
с московского номера, якобы, от представителя банка «Россельхоз».
«Представитель» заявил, что кредит одобрен, и надо оформить официальные
документы. Для этого нужна справка о доходах.
Так как женщина нигде не
работает, она согласилась на предложение «сотрудника банка» – получить эту
справку у них за 15 тысяч рублей. Ей продиктовали реквизиты, и она перевела
15000.
17-го сентября снова
раздался звонок «от банка» с просьбой доплатить 4000 на тот же счет для
ускорения получения справки. Перевела. На следующий день поняла, что ее
обманули, и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное
дело.