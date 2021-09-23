19 тысяч за справку о доходах

18-го сентября в Коммунарский отдел полиции поступило заявление от 42-летней жительницы Графской Славянки. 3-го сентября ей позвонил мужчина, представившийся работником банка «Россельхоз» в сфере страхования и предложил помощь в получении кредита – за процент от суммы.

Женщине нужны были деньги, и она согласилась на предложение звонившего. По телефону и без проверки.

Он сообщил, что оставил от ее имени заявку на полтора миллиона рублей. Через пять дней поступил звонок с московского номера, якобы, от представителя банка «Россельхоз». «Представитель» заявил, что кредит одобрен, и надо оформить официальные документы. Для этого нужна справка о доходах.

Так как женщина нигде не работает, она согласилась на предложение «сотрудника банка» – получить эту справку у них за 15 тысяч рублей. Ей продиктовали реквизиты, и она перевела 15000.

17-го сентября снова раздался звонок «от банка» с просьбой доплатить 4000 на тот же счет для ускорения получения справки. Перевела. На следующий день поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.