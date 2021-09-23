Гатчинский госпиталь принимает поздравления с юбилеем

Поздравления почетных гостей, коллег и партнеров,
тематическая выставка детских рисунков, праздничный концерт и церемония
награждения – Гатчинскому военному госпиталю исполнилось 125 лет. Праздник открылся театрализованным прологом, перенеся
участников праздника к событиям давно минувших лет, был зачитан указ
Императрицы и начался бал.
«И много будет дел у вас бесценных»…
В
честь юбилея в зале собрались почетные гости и коллектив сотрудников госпиталя.
Нет более высокой ценности, чем жизнь и здоровье человека. И потому в этот
знаменательный день со сцены и с экрана звучали очень теплые и искренние слова.
На кадрах фильма была представлена славная история военного госпиталя, прозвучали
приветствия руководства и душевные, неформальные, прямо с места службы,
поздравления от представителей многочисленных летных коллективов, которым дает
путевку в небо гатчинский госпиталь.
В этом году Гатчина празднует 225-летие присвоения ей статуса города. У Гатчины и госпиталя разница в возрасте сто лет. Именно в годовщину 100-летия города в Гатчине открылось учреждение, которое выполняло и выполняет важнейшие задачи в деле медицины по осуществлению врачебно-летной экспертизы летчиков воинских частей, дислоцированных на территории северо-западного региона России.
История
Гатчинского военного госпиталя
Ровно
125 лет тому назад, в 1896 году был основан «Лазарет Лейб-гвардии Кирасирского
Ея Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полка», который
привлекается к оказанию медицинской помощи первым летчикам, окончательно
благоустроенный к 1902 году и рассчитанный
на лечение 42 больных Кирасирского полка. Вся учеба полка, маневры, парады и
смотры проходили на Гатчинском военном поле, где с 1909 года Военное ведомство
разворачивает ангары и мастерские учебно-воздухоплавательного парка,
реорганизованного к 1910 году в «Офицерскую воздухоплавательную школу». Школой
руководил генерал Александр Кованько. По его указанию впервые в России летный
состав систематически начинает проходить медицинское освидетельствование.
Первым старшим врачом «Нового лазарета» был доктор медицины Генрих Ольдерогге.
В
1918 году полк Ея Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны
расформировывается, а лазарет продолжает существовать и оказывать медицинскую
помощь военным летчикам.
С
18 сентября 1939 года сформирован Гатчинский гарнизонный военный госпиталь,
который предназначался для лечения раненых и больных, поступавших с фронта во
время финской войны. В годы Великой Отечественной войны госпиталь оказывал
медицинскую помощь в условиях блокады Ленинграда.
В
феврале 1950 года сформирован армейский военный госпиталь на 200 коек. С 1950
по 2006 годы госпиталь неоднократно подвергался организационно-штатным
мероприятиям с изменением состава, коечной емкости, подчиненности.
С 1
декабря 2009 года госпиталь является структурным подразделением и входит в
состав 442-го окружного военного
клинического госпиталя Министерства обороны Российской Федерации. На базе
неврологического отделения госпиталя развернуты койки для стационарного
освидетельствования летного состава.
С 1
октября 2013 года госпиталь переформирован в филиал № 13 ФГКУ «442 Военный
клинический госпиталь» Минобороны и входит в состав Западного военного округа
со штатным отделением врачебно-летной экспертизы.
За
долгие годы здесь сложился коллектив, которым невозможно не гордиться. Почетное
право поздравить сотрудников первыми было предоставлено руководителям
Гатчинского района.
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От всех жителей города Гатчины, города воинской славы, столицы Ленинградской
области искренне поздравляю вас с замечательным юбилеем, - сказала глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. - История госпиталя
неразрывно связана с историей Гатчины. Ваш труд, уважаемые сотрудники, на всех
этапах привносил свою лепту в становление нашего города. Мы все, жители города
Гатчины, конечно, очень переживали, когда на определенном этапе встал вопрос: быть
или не быть госпиталю. Было принято мудрое решение – быть. И мы сегодня
продолжаем гордиться уже современной историей гатчинского госпиталя. Какие бы
события ни происходили в мире, в нашем государстве, в ведомстве - ваше
учреждение всегда решало очень конкретные и важные задачи, внося свой вклад в
укрепление обороноспособности страны. Госпиталь имеет очень хорошую
материально-техническую базу, а самое главное его богатство - это вы, сотрудники,
высокие профессионалы, готовые поддержать здоровье военнослужащих и продлить им
летную жизнь. От всей души хочу пожелать вам дальнейшего развития во благо
нашей великой России и нашего любимого города.
Высокий
профессионализм коллектива отметил в своем выступлении глава Гатчины и
Гатчинского района Виталий Филоненко.
В
честь юбилея руководители района наградили коллектив госпиталя и его
сотрудников грамотами, благодарностями и памятными подарками.
Награды
получили начальник 13-го филиала 442-го военно-клинического госпиталя
Минобороны РФ, подполковник медицинской службы Игорь Пруцаков, заведующая
кабинетом, врач-эндоскопист Татьяна Семенова,
психиатр-нарколог поликлинического отделения Татьяна Михайлова, старшая медсестра
отделения врачебно-летной экспертизы Елена Попова и другие.
От
имени общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского района с поздравлениями
выступила ответственный секретарь Ольга Рудакова.
Новый
памятник Су-27 - открыт
Готовясь
к юбилею, госпиталь провел благоустройство территории: была посажена сирень, отсыпаны
дорожки и площадки перед центральным входом, а также отремонтированы отдельные
помещения и открыты новые кабинеты диагностики.
Кроме
того, в рамках подготовки к 125-летию, на территорию госпиталя с помощью
транспортного вертолета был доставлен истребитель Су-27 - подарок армейской
авиации. Истребитель занял место памятного экспоната на открытой площадке на
территории гатчинского госпиталя. Торжественное открытие памятника состоялось
23 сентября сразу после официальной части праздника.
Татьяна
Можаева