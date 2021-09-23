Гатчинский госпиталь принимает поздравления с юбилеем

Поздравления почетных гостей, коллег и партнеров, тематическая выставка детских рисунков, праздничный концерт и церемония награждения – Гатчинскому военному госпиталю исполнилось 125 лет. Праздник открылся театрализованным прологом, перенеся участников праздника к событиям давно минувших лет, был зачитан указ Императрицы и начался бал.

«И много будет дел у вас бесценных»…

В честь юбилея в зале собрались почетные гости и коллектив сотрудников госпиталя. Нет более высокой ценности, чем жизнь и здоровье человека. И потому в этот знаменательный день со сцены и с экрана звучали очень теплые и искренние слова. На кадрах фильма была представлена славная история военного госпиталя, прозвучали приветствия руководства и душевные, неформальные, прямо с места службы, поздравления от представителей многочисленных летных коллективов, которым дает путевку в небо гатчинский госпиталь.

В этом году Гатчина празднует 225-летие присвоения ей статуса города. У Гатчины и госпиталя разница в возрасте сто лет. Именно в годовщину 100-летия города в Гатчине открылось учреждение, которое выполняло и выполняет важнейшие задачи в деле медицины по осуществлению врачебно-летной экспертизы летчиков воинских частей, дислоцированных на территории северо-западного региона России.

История Гатчинского военного госпиталя

Ровно 125 лет тому назад, в 1896 году был основан «Лазарет Лейб-гвардии Кирасирского Ея Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полка», который привлекается к оказанию медицинской помощи первым летчикам, окончательно благоустроенный к 1902 году и рассчитанный на лечение 42 больных Кирасирского полка. Вся учеба полка, маневры, парады и смотры проходили на Гатчинском военном поле, где с 1909 года Военное ведомство разворачивает ангары и мастерские учебно-воздухоплавательного парка, реорганизованного к 1910 году в «Офицерскую воздухоплавательную школу». Школой руководил генерал Александр Кованько. По его указанию впервые в России летный состав систематически начинает проходить медицинское освидетельствование. Первым старшим врачом «Нового лазарета» был доктор медицины Генрих Ольдерогге.

В 1918 году полк Ея Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны расформировывается, а лазарет продолжает существовать и оказывать медицинскую помощь военным летчикам.

С 18 сентября 1939 года сформирован Гатчинский гарнизонный военный госпиталь, который предназначался для лечения раненых и больных, поступавших с фронта во время финской войны. В годы Великой Отечественной войны госпиталь оказывал медицинскую помощь в условиях блокады Ленинграда.

В феврале 1950 года сформирован армейский военный госпиталь на 200 коек. С 1950 по 2006 годы госпиталь неоднократно подвергался организационно-штатным мероприятиям с изменением состава, коечной емкости, подчиненности.

С 1 декабря 2009 года госпиталь является структурным подразделением и входит в состав 442-го окружного военного клинического госпиталя Министерства обороны Российской Федерации. На базе неврологического отделения госпиталя развернуты койки для стационарного освидетельствования летного состава.

С 1 октября 2013 года госпиталь переформирован в филиал № 13 ФГКУ «442 Военный клинический госпиталь» Минобороны и входит в состав Западного военного округа со штатным отделением врачебно-летной экспертизы.

Мы гордимся вами

За долгие годы здесь сложился коллектив, которым невозможно не гордиться. Почетное право поздравить сотрудников первыми было предоставлено руководителям Гатчинского района.

- От всех жителей города Гатчины, города воинской славы, столицы Ленинградской области искренне поздравляю вас с замечательным юбилеем, - сказала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. - История госпиталя неразрывно связана с историей Гатчины. Ваш труд, уважаемые сотрудники, на всех этапах привносил свою лепту в становление нашего города. Мы все, жители города Гатчины, конечно, очень переживали, когда на определенном этапе встал вопрос: быть или не быть госпиталю. Было принято мудрое решение – быть. И мы сегодня продолжаем гордиться уже современной историей гатчинского госпиталя. Какие бы события ни происходили в мире, в нашем государстве, в ведомстве - ваше учреждение всегда решало очень конкретные и важные задачи, внося свой вклад в укрепление обороноспособности страны. Госпиталь имеет очень хорошую материально-техническую базу, а самое главное его богатство - это вы, сотрудники, высокие профессионалы, готовые поддержать здоровье военнослужащих и продлить им летную жизнь. От всей души хочу пожелать вам дальнейшего развития во благо нашей великой России и нашего любимого города.

Высокий профессионализм коллектива отметил в своем выступлении глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко.

В честь юбилея руководители района наградили коллектив госпиталя и его сотрудников грамотами, благодарностями и памятными подарками.

Награды получили начальник 13-го филиала 442-го военно-клинического госпиталя Минобороны РФ, подполковник медицинской службы Игорь Пруцаков, заведующая кабинетом, врач-эндоскопист Татьяна Семенова, психиатр-нарколог поликлинического отделения Татьяна Михайлова, старшая медсестра отделения врачебно-летной экспертизы Елена Попова и другие.

От имени общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского района с поздравлениями выступила ответственный секретарь Ольга Рудакова.

Новый памятник Су-27 - открыт

Готовясь к юбилею, госпиталь провел благоустройство территории: была посажена сирень, отсыпаны дорожки и площадки перед центральным входом, а также отремонтированы отдельные помещения и открыты новые кабинеты диагностики.

Кроме того, в рамках подготовки к 125-летию, на территорию госпиталя с помощью транспортного вертолета был доставлен истребитель Су-27 - подарок армейской авиации. Истребитель занял место памятного экспоната на открытой площадке на территории гатчинского госпиталя. Торжественное открытие памятника состоялось 23 сентября сразу после официальной части праздника.

Татьяна Можаева