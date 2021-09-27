Вакцинация от гриппа набирает темп

«Данные вакцины имеют
актуализированный состав штаммов на предстоящий эпидсезон. Они изготовлены на
основе штаммов, циркуляция которых прогнозируется по данным мониторинга на
территории России этой осенью и зимой. Терапевт, который проводит осмотр
пациента до вакцинации, дает рекомендацию по использованию препарата. Так,
«Ультрикс квадри» применяется преимущественно для вакцинации беременных женщин,
лиц с хроническими заболеваниями и людей старше 60 лет», ― пояснил председатель
комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.
Прививку от гриппа уже
сделали 157 604 жителя региона. Вакцинация проводится в тех же пунктах, где
делают прививку от COVID-19 – в регионе работает 111 таких пунктов.
«Совместно с вакцинацией
против гриппа также можно привиться против пневмококковой инфекции. Особенно
это актуально для пациентов с хроническими заболеваниями и старше 60 лет.
Рекомендуется именно совместная вакцинация от пневмококка и гриппа ― научно
доказано, что при совмещении препаратов их эффективность особенно высока», ―
добавил Сергей Вылегжанин.
Напомним, вакцинация от
пневмококковой инфекции проводится единожды, а от гриппа необходимо повторять
каждую осень. Между прививками от COVID-19 и от гриппа должно пройти не менее
30 дней.