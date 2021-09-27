Вакцинация от гриппа набирает темп

«Данные вакцины имеют актуализированный состав штаммов на предстоящий эпидсезон. Они изготовлены на основе штаммов, циркуляция которых прогнозируется по данным мониторинга на территории России этой осенью и зимой. Терапевт, который проводит осмотр пациента до вакцинации, дает рекомендацию по использованию препарата. Так, «Ультрикс квадри» применяется преимущественно для вакцинации беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями и людей старше 60 лет», ― пояснил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Прививку от гриппа уже сделали 157 604 жителя региона. Вакцинация проводится в тех же пунктах, где делают прививку от COVID-19 – в регионе работает 111 таких пунктов.

«Совместно с вакцинацией против гриппа также можно привиться против пневмококковой инфекции. Особенно это актуально для пациентов с хроническими заболеваниями и старше 60 лет. Рекомендуется именно совместная вакцинация от пневмококка и гриппа ― научно доказано, что при совмещении препаратов их эффективность особенно высока», ― добавил Сергей Вылегжанин.

Напомним, вакцинация от пневмококковой инфекции проводится единожды, а от гриппа необходимо повторять каждую осень. Между прививками от COVID-19 и от гриппа должно пройти не менее 30 дней.