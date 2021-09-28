Гатчинские поисковики «Искры» – на конференции в Казахстане

Более 100 участников из 10 регионов России и Республики Казахстан обменивались опытом и обсуждали актуальные вопросы по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

С приветственными словами выступили ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева, заместитель министра обороны Республики Казахстан Тимур Дандыбаев, председатель правления общественного объединения «Atamnyn Аmanaty» Мурат Молдагалиев и заместитель председателя Центрального совета РОО «Ветераны ВС» Марат Нагуманов.

Ленинградскую область представляли руководители поисковых отрядов «Искра», «Переправа» и «Важинский Поисковик».

Командир гатчинского поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев выступил с докладом «Цитадель под Гатчиной». Речь шла об истории боевых действий под Гатчиной, работе с архивными документами и деятельности поискового отряда «Искра».

В течение двух насыщенных дней продолжала свою работу секционная площадка по различным направлениям поисковой работы:

- судьба солдата: организация полевой и архивной работы;

- сохранение исторической памяти о вкладе казахстанцев в Победу;

- презентация проектов «Поискового движения России» и казахстанских поисковых отрядов;

- привлечение молодёжи к работе по сохранению исторической памяти.

Очень волнительным событием стала церемония передачи российскими поисковиками личных вещей и артефактов родственникам бойцов из Казахстана.

В торжественной обстановке поисковики Павлодарского отряда передали медальон уроженца Казахстана красноармейца из Ленинградской области Сейдахмета Жасыбаева и именную флягу солдата из Архангельской области уроженца КазССР Геннадия Курбанова.

Капсула с землёй из Краснодарского края с места захоронения Кабдуллы Калиева была передана его сестре Сание Калиевой. Со слезами на глазах она поблагодарила всех поисковиков за их бесценную работу.

Пронзительные слова благодарности также прозвучали от Мадениет Жумановой – дочери Камена Жуманова, останки которого были переданы на родину отрядом «Пионер».

Кроме того, региональный руководитель Вологодской области Юлия Щёкотова передала электронный реестр казахстанцев, похороненных на территории Вологодской области в годы войны.

После насыщенной программы участников ждала экскурсия по прекрасной столице Казахстана, но, безусловно, не хватило бы и нескольких дней, чтобы увидеть все достопримечательности этого удивительного города.

Организаторами мероприятия выступили «Поисковое движение России», объединение «Atamnyn Amanaty» при поддержке Фонда Президентских грантов.

Поисковики гатчинского отряда «Искра» благодарят всех, кто оказал им поддержку. Отдельная благодарность – депутатам Законодательного собрания Ленинградской области Людмиле Тептиной и Александру Русских.

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