Диалог с властью: о надбавках и таблетках от диабета

- С чем связана отмена надбавок за стаж работы сотрудникам центра обслуживания населения?

- Отвечает комитет по социальной защите населения Ленинградской области.

До 1 октября 2020 года в государственных учреждениях Ленинградской области предусматривалась стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы. Постановлением правительства Ленинградской области от 30 апреля 2020 года утвержден «закрытый» перечень выплат стимулирующего характера. Он не позволяет вводить на уровне государственных учреждений региона иные виды стимулирующих выплат, в том числе те, которые не имеют по факту стимулирующего эффекта и никак не связаны с результатами деятельности работников.

При этом нормами обеспечено неухудшение условий труда работников в связи с сокращением размеров или отменой отдельных стимулирующих выплат за счет повышения межуровневых коэффициентов по отдельным должностям. По должности «социальный работник» до вступления в силу норм межуровневый коэффициент составлял 1,75, а после – 1,9. Таким образом, принятое положение привело к увеличению размера гарантированной части заработной платы (должностного оклада), а также позволило объективно оценивать работу каждого отдельного сотрудника по показателям эффективности труда.

- Почему в аптеках отсутствуют таблетки от диабета «Випидия 25»? Перебои наблюдаются с июня. Когда наладятся поставки?

- Отвечает комитет по здравоохранению Ленинградской области.

Комитет по здравоохранению Ленинградской области 11 декабря 2020 года заключил контракт на поставку лекарственного препарата «Випидия 25» для обеспечения льготных категорий граждан. Согласно плановой заявке было закуплено 10 300 упаковок.

По плановой заявке Гатчинского района лекарственный препарат «Випидия 25» для обеспечения льготных категорий граждан в 2021 году отгружен в полном объеме. В Гатчинском районе 8 пунктов отпуска осуществляющих отпуск лекарственных препаратов льготным категориям граждан. Распределение льготных лекарственных препаратов производится в соответствие с разнарядкой, предоставленной Гатчинской больницей. При этом потребность в лекарственном препарате в поселке Вырица превысила заявленное количество, в связи с чем контракт на закупку лекарственного препарата «Випидия 25» увеличен на 10%. В Гатчинский район дополнительно направлено 200 упаковок лекарства, закупленного за счет средств областного бюджета Ленинградской области.