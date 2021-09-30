Школьники подарили кормушки птицам Демидовской усадьбы

На
протяжении недели перед субботником учащиеся Таицкой школы работали на
территории парка Демидовых: убирали мусор, расчищали газон от валежника и
веток. Садово-парковая служба Паркового агентства помогала вывозить с
территории собранный мусор.
В
завершении своей плодотворной и активной работы школьники вместе с родителями
повесили на деревья парка более 50 кормушек для птиц, сделанных собственными
руками. Стоит отметить, что каждый «домик» для птиц отличался своей
уникальностью и неповторимостью.
Заместитель
директора Таицкой школы Елена Никонова рассказала, что идея смастерить
самостоятельно кормушки для птиц очень понравилась школьникам.
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Мы обязательно будем вместе с ребятами наполнять кормушки, чтобы помочь птицам
пережить зиму. Таким образом, ребята смогут позаботиться о природе, научатся
еще лучше взаимодействовать друг с другом и бережно относиться к жемчужине таицкой
земли – Демидовской усадьбе, - добавила Елена Никонова.
После
субботника ребята приняли участие в игровой программе и получили подарки и
грамоты от Паркового агентства.
Ирина
Хрусталёва
Фото
Паркового агентства