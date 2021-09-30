Школьники подарили кормушки птицам Демидовской усадьбы

На протяжении недели перед субботником учащиеся Таицкой школы работали на территории парка Демидовых: убирали мусор, расчищали газон от валежника и веток. Садово-парковая служба Паркового агентства помогала вывозить с территории собранный мусор.

В завершении своей плодотворной и активной работы школьники вместе с родителями повесили на деревья парка более 50 кормушек для птиц, сделанных собственными руками. Стоит отметить, что каждый «домик» для птиц отличался своей уникальностью и неповторимостью.

Заместитель директора Таицкой школы Елена Никонова рассказала, что идея смастерить самостоятельно кормушки для птиц очень понравилась школьникам.

- Мы обязательно будем вместе с ребятами наполнять кормушки, чтобы помочь птицам пережить зиму. Таким образом, ребята смогут позаботиться о природе, научатся еще лучше взаимодействовать друг с другом и бережно относиться к жемчужине таицкой земли – Демидовской усадьбе, - добавила Елена Никонова.

После субботника ребята приняли участие в игровой программе и получили подарки и грамоты от Паркового агентства.

Ирина Хрусталёва

Фото Паркового агентства