Социальный контракт для малоимущих семей и одиноко проживающих граждан

Социальный контракт для малоимущих семей и одиноко проживающих граждан

Преодолеть трудную жизненную ситуацию малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам можно, воспользовавшись госуслугой по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта. Как это работает?

Рубрики : Общество     01 Oct 2021

1.         Выберите одно из направлений, по которым может быть заключен социальный контракт:

Поиск работы (профобучение и дополнительное образование с получением пособия)

Осуществление деятельности в качестве ИП или самозанятого (открытие, развитие, восстановление)

Ведение личного подсобного хозяйства в качестве самозанятого

Иные мероприятия

Размер поддержки может достигать до 300 000 рублей (в зависимости от направления)

2.         Составьте план расходов с указанием планируемых мероприятий, сроков их реализации, расчета затрат и соберите необходимые документы (полный перечень документов на https://cszn.info/)

3.         Обратитесь за социальным контрактом удобным вам способом:

МФЦ ЛО

Портал государственных и муниципальных услуг (функций) ЛО

Филиалы Центра социальной защиты населения ЛО (ЦСЗН)

 

Консультацию можно получить по единому бесплатному номеру: 8-800-350-06-05 и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, @soc_47  

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