Социальный контракт для малоимущих семей и одиноко проживающих граждан

1. Выберите одно из направлений, по которым может быть заключен социальный контракт:
• Поиск
работы (профобучение и дополнительное образование с получением пособия)
• Осуществление
деятельности в качестве ИП или самозанятого (открытие, развитие,
восстановление)
• Ведение
личного подсобного хозяйства в качестве самозанятого
• Иные
мероприятия
Размер поддержки может достигать
до 300 000 рублей (в зависимости от направления)
2. Составьте
план расходов с указанием планируемых мероприятий, сроков их реализации,
расчета затрат и соберите необходимые документы (полный перечень документов на
https://cszn.info/)
3. Обратитесь
за социальным контрактом удобным вам способом:
• МФЦ
ЛО
• Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) ЛО
• Филиалы
Центра социальной защиты населения ЛО (ЦСЗН)
Консультацию можно получить по
единому бесплатному номеру: 8-800-350-06-05 и в группах в социальных сетях
ВКонтакте, Одноклассники, @soc_47