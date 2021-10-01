Социальный контракт для малоимущих семей и одиноко проживающих граждан

1. Выберите одно из направлений, по которым может быть заключен социальный контракт:

• Поиск работы (профобучение и дополнительное образование с получением пособия)

• Осуществление деятельности в качестве ИП или самозанятого (открытие, развитие, восстановление)

• Ведение личного подсобного хозяйства в качестве самозанятого

• Иные мероприятия

Размер поддержки может достигать до 300 000 рублей (в зависимости от направления)

2. Составьте план расходов с указанием планируемых мероприятий, сроков их реализации, расчета затрат и соберите необходимые документы (полный перечень документов на https://cszn.info/)

3. Обратитесь за социальным контрактом удобным вам способом:

• МФЦ ЛО

• Портал государственных и муниципальных услуг (функций) ЛО

• Филиалы Центра социальной защиты населения ЛО (ЦСЗН)

Консультацию можно получить по единому бесплатному номеру: 8-800-350-06-05 и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, @soc_47