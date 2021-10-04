К памятной дате ― областные выплаты блокадникам

Согласно документу жители
Ленинградской области, которые проживали в Ленинграде в период его блокады с 8
сентября 1941 года по 27 января 1944 года менее четырех месяцев и не были
награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и медалью «За оборону
Ленинграда», получат 50 000 рублей.
Как уточнили в комитете
по социальной защите населения Ленинградской области, выплаты поступят
гражданам до 5 октября. Предварительно на территории региона насчитывается 27
получателей.
Ранее президент России
Владимир Путин подписал Указ о единовременной выплате из федерального бюджета в
сумме 50 000 рублей гражданам России, награжденным медалью «За оборону
Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Правительство
Ленинградской области приняло решение также произвести выплату к памятной дате
другой категории блокадников ― тем, кто прожил в осажденном Ленинграде менее 4
месяцев и не имеет знака и медали.