К памятной дате ― областные выплаты блокадникам

Согласно документу жители Ленинградской области, которые проживали в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года менее четырех месяцев и не были награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и медалью «За оборону Ленинграда», получат 50 000 рублей.

Как уточнили в комитете по социальной защите населения Ленинградской области, выплаты поступят гражданам до 5 октября. Предварительно на территории региона насчитывается 27 получателей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал Указ о единовременной выплате из федерального бюджета в сумме 50 000 рублей гражданам России, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Правительство Ленинградской области приняло решение также произвести выплату к памятной дате другой категории блокадников ― тем, кто прожил в осажденном Ленинграде менее 4 месяцев и не имеет знака и медали.