В области стартовал осенний призыв

Осенний призыв стартовал 1 октября и продлится по 31 декабря 2021 года. Согласно законодательству Российской Федерации военной службе подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет. Служить защитники отечества будут один год. За время службы каждый сможет освоить востребованную специальность. Для многих служба по призыву в современной Российской армии становится стартом в будущее и началом карьеры.

В регионе создаются региональные и районные призывные комиссии, врачи готовятся к проведению медицинского освидетельствования граждан, начата организация работы сборного пункта Ленинградской области.

Срок службы начинается в тот день, когда призывник получил воинское звание «рядовой». Призывники Ленинградской области, состоящие в браке, имеющие несовершеннолетних детей или родителей–инвалидов или пенсионеров, остаются служить в Ленинградской области.

Для ограничения контактов граждан, направляемых со сборного пункта в войска, организована перевозка отдельными пассажирскими железнодорожными вагонами и авиарейсами. Призывников ждет двухэтапное тестирование: в муниципальных образованиях силами и средствами местных медицинских учреждений, а затем на сборном пункте Ленинградской области с использованием тест-системы ― силами и средствами военно-медицинских учреждений Западного военного округа.

За время осеннего призыва на службу в армию отправятся около 1500 ленинградцев.