В области стартовал осенний призыв

Осенний призыв стартовал
1 октября и продлится по 31 декабря 2021 года. Согласно законодательству
Российской Федерации военной службе подлежат граждане в возрасте от 18 до 27
лет. Служить защитники отечества будут один год. За время службы каждый сможет
освоить востребованную специальность. Для многих служба по призыву в
современной Российской армии становится стартом в будущее и началом карьеры.
В регионе создаются
региональные и районные призывные комиссии, врачи готовятся к проведению
медицинского освидетельствования граждан, начата организация работы сборного
пункта Ленинградской области.
Срок службы начинается в
тот день, когда призывник получил воинское звание «рядовой». Призывники
Ленинградской области, состоящие в браке, имеющие несовершеннолетних детей или
родителей–инвалидов или пенсионеров, остаются служить в Ленинградской области.
Для ограничения контактов
граждан, направляемых со сборного пункта в войска, организована перевозка
отдельными пассажирскими железнодорожными вагонами и авиарейсами. Призывников
ждет двухэтапное тестирование: в муниципальных образованиях силами и средствами
местных медицинских учреждений, а затем на сборном пункте Ленинградской области
с использованием тест-системы ― силами и средствами военно-медицинских
учреждений Западного военного округа.
За время осеннего призыва
на службу в армию отправятся около 1500 ленинградцев.