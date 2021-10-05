Букварь для царевича. Президентская библиотека – ко Дню учителя

История Букваря Кариона Истомина (его также называют Лицевой букварь, то есть букварь с картинками) началась в 1692–1693 годах, когда иеромонах московского Чудова монастыря, писатель и придворный поэт Карион Истомин создал два рукописных, исполненных красками и золотом букваря для обучения царских детей, в частности, царевича Алексея Петровича, сына Петра I. В 1694 году гравёр Оружейной палаты Леонтий Бунин вырезал Букварь на медных листах, и издание было выпущено небольшим тиражом.

Букварь Кариона Истомина в то время не имел аналогов: он служил не только пособием для овладения грамотой, но и стал первым русским иллюстрированным изданием для детей, где текст и рисунок органично сочетаются, при этом рисунок несёт познавательную нагрузку. В своеобразном предисловии к Букварю сам Истомин объясняет: «Под всяким же писменем ради любезнаго созерцания отрочатам учащымся предложены виды во удобнее звание в складе».

В этой уникальной книге каждой букве отведена отдельная страница. Вверху даётся изображение буквы, составленное в виде людей, стоящих в разных позах. Затем идёт ряд воспроизведений этой буквы – гравированных инициалов, печатных прописных и строчных, а также рукописных. Причем это не только русские буквы, но и латинские и греческие.

Ниже букв награвированы изображения самых разных одушевлённых и неодушевлённых предметов, названия которых начинаются с данной буквы или содержат её. Например, на странице с буквой «В» присутствуют следующие рисунки: ветер, воин, виноград, врата, венец, ведро, вериги, ветвь, вилы и весло, а на букву «Ы» – власы, тын, выдра, весы, часы и крыло.

Внизу страницы помещены стихи, в которых большинство слов содержит «главную» букву, они призваны облегчить её запоминание.

На страницах Букваря Истомина читатель найдёт для себя много интересного, просто рассматривая искусно выполненные рисунки. Они дают довольно широкое представление о том, как и чем жили люди в конце XVII века. Среди изображений – предметы быта, орудия труда, предметы для богослужения, погодные явления, ремёсла, животные, птицы, растения и т. д.

На страницах Букваря также можно увидеть и загадочных существ: птицу Гамаюн, иппокентавра, ехидну и т. д.

Некоторые изображения могут вызывать у читателя недоумение: что это такое? Подпись объясняет, что вот это – борода, это – чешуя, а это – жужелица.

Если о значении некоторых слов ещё можно догадаться по изображению, например, мережа – рыболовная снасть, бабр – тигр, хорт – волк и т. д, то другие слова, как и предметы, которые они обозначают, канули в Лету, и современному человеку сложно их идентифицировать.

После листов азбуки в Букваре идёт лист в гравированной рамке с молитвами и подписью снизу: «Сей букварь счини Iеромонах Карион/Азнаменил ирезал Леонтий Бунин, 1694».

На портале Президентской библиотеки представлены и другие раритетные издания, предназначенные для обучения. Например, цифровая копия «Азбуки гражданской с нравоучениями» с правками Петра Великого. Преследуя великую цель создания в России нового образованного слоя, царь-реформатор внёс изменения в алфавит, в частности, сократил количество букв и утвердил новый «гражданский» шрифт.

Учебные пособия по русскому языку представлены в одной из базовых коллекций Президентской библиотеки «Русский язык» в разделе «Учебная литература по русскому языку», где собраны учебные пособия различных видов и уровней.

Обширная коллекция «Учебные издания по истории» включает не только учебники, начиная от дореволюционных и до современных изданий, но также хрестоматии, наглядные пособия, атласы и книги для детей.

В отдельную подборку объединены и малоизвестные учебные издания по географии, которые позволяют увидеть процесс освоения территорий нашей страны, ощутить политические и социально-экономические веяния в государстве.