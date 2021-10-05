Юбилейная «Романсиада»: смотрите 10 октября

В течение пяти лет конкурс носил имя композитора Исаака Шварца. Десятая – юбилейная – «Романсиада» посвящена творчеству композитора Арно Бабаджаняна, чье столетие отмечается в этом году, и композитора и певца-тенора Александра Варламова, со дня рождения которого в ноябре исполнится 220 лет.

«Гатчинская Романсиада» – часть уникального международного проекта «Романсиада», возглавляемого заслуженной артисткой России Галиной Преображенской. Инициатором проведения конкурса в Гатчине стал Борис Дёмин – нынешний художественный руководитель «Гатчинской Романсиады».

За десять лет своего существования «Гатчинская Романсиада» получила всероссийскую известность. Лауреаты конкурса – это нынешние звезды оперной сцены, солисты музыкальных театров, артисты мюзиклов, участники и победители телевизионных проектов: Алена Биккулова, Эдуард Хиль-младший, Владимир Дмитрук, Пелагея Куренная, Николай Землянских, Иван Ожогин, Альберт Жалилов, Диана Казанлиева и многие другие.

В связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой десятая «Романсиада» пройдет в онлайн-формате: зрители смогут оценить выступления певцов в режиме реального времени – на экранах телевизоров и мониторов.

На сцену Гатчинского дома культуры выйдут более 60 конкурсантов из разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, из Ленинградской и Вологодской области. По традиции в конкурсе примут участие певцы из-за рубежа – из Израиля и Китая. В гала-концерте выступят лауреаты «Романсиады» прошлых лет, в том числе из Эстонии и США.

В этом году «Гатчинская Романсиада» получила грант губернатора Ленинградской области, а это значит, что голоса лауреатов конкурса услышат во многих городах 47-го региона.

Оценивать мастерство участников конкурса будут народный артист России, ведущий солист Михайловского театра оперы и балета Николай Копылов, заслуженная артистка России Галина Сидоренко, заслуженный артист России пианист Александр Каган, композиторы Валерий Минкин, Ольга Фадеева, известный петербургский баритон Сергей Зыков. Возглавит жюри заслуженная артистка России, декан кафедры сольного пения Санкт-Петербургской государственной консерватории Мария Людько.

Впервые в работе конкурса примет участие эстрадно-симфонический оркестр имени А. Бадхена «Петербург-концерта» под управлением Андрея Медведева.

Прямая трансляция конкурса состоится в воскресенье, 10 октября, в 19-30 на телеканале «Ореол 47».