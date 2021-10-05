Массовый кросс в Сиверском поселении

В нем приняли участие 239 легкоатлета из 12 команд, индивидуальные бегуны. В этот же день прошли соревнования для лиц с особенностями здоровья. Подготовкой трассы и проведением кросса занимались специалисты спортивной школы Олимпийского резерва «Ника» под руководством главного судьи соревнований Андрея Комова.

Среди девушек 2013 г.р. и моложе первое место заняла Антонина Евгеньева, на втором месте – Олеся Костеж, бронзу присудили Анастасии Тулаевой. Среди юношей 2013 г.р. и моложе лучшим стал Нарек Авагян, второе место занял Максим Дмитриев, на третьем месте – Стефан Тырса.

Девушки 2011-2012 г.р.: первое место – Полина Дехтярчук, второе место – Надежда Белякова, третье место – Алина Синицина. Юноши 2011-2012 г.р.: первое место – Дмитрий Скавронский, второе место – Тимур Павлов, третье место – Захар Бровкин. Девушки 2009-2010 г.р.: первое место – Юлия Баранова, второе место – Ульяна Лобзева, третье место – Анастасия Игнатьевская. Юноши 2009-2010 г.р.: первое место – Егор Алексеев, второе место – Максим Страшевский, третье место – Иван Харитонов. Девушки 2005-2008 г.р.: первое место – Мария Степанова, второе место – Наталья Вихрова, третье место – Екатерина Кошевая. Юноши 2005-2008 г.р.: первое место – Никита Железняков, второе место – Иван Сорокин, третье место – Эдуард Кара. Женщины 2004 г.р. и старше: первое место – Анна Гуляева, второе место – Александра Ильина. Мужчины 2004 г.р.: первое место – Евгений Габелок, второе место – Дмитрий Александрович Романюк, третье место – Дмитрий Витальевич Романюк. Женщины (специальный забег): первое место – Ирина Курчева, второе место – Анна Разинкина. Мужчины (специальный забег): первое место – Сергей Горяшин, второе место – Артём Ерёмкин. Ветераны: первое место – Виталий Рыжов, второе место – Владимир Гуляев, третье место – Анатолий Черноморец.

Всем участникам вручили памятные значки, а призерам – грамоты, медали и ценные подарки от администрации Сиверского поселения.