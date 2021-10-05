Организатор фотоконкурса «Педагогический кадр 2021» – комитет образования Гатчинского района, а его участниками стали педагоги, в том числе дополнительного образования, и воспитатели образовательных организаций Гатчинского района. Конкурс проходил по четырем номинациям. Несмотря на то, что он был организован впервые, на него быстро откликнулись педагоги всего района. Учителя присылали свои фотографии и фото коллег, фото из семейного архива и авторские. Во второй этап вышло 250 творческих работ.

В номинации «Архивный кадр» были представлены старые фотографии, отображающие события из жизни педагогов и образовательного учреждения. Победителей в ретро-номинации трое:

- фотография «В думах о будущем», представленная на конкурс учителем Гатчинской школы №4 Еленой Викторовной Киселевой. На фотографии директор школы №4 Антонина Васильевна Баюнова беседует с выпускниками 1965 года.

- фоторабота «На работу, как на праздник» от воспитателя детского сада №3 Светланы Александровны Кондратьевой. На снимке Светлана Александровна – с воспитанниками на новогоднем утреннике 1972 года.

- фотография «Урок биологии», представленная на конкурс Татьяной Владимировной Ивановой (РЦДЦ «Журавушка»). На фото 1960 года директор Войсковицкой школы В.М. Рождественский проводит урок биологии на пришкольном участке.

В номинации «ПрофКадр» на лучшую презентацию профессии победила фотография «Гляжусь в тебя, как в зеркало…» воспитателя Белогорской начальной школы-детский сад Ольги Николаевны Лариной. На снимке Ольга Николаевна – с дошкольниками подготовительной группы во время экспериментирования. Второй победитель – фото «Дальше больше» учителя Юлии Александровны Михалиной Елизаветинской школы, где Юлия Александровна участвует в легкоатлетической эстафете за комитет образования Гатчинского района. И каждый год команда района в призерах! Третий победитель – фото «Курс – на счастливое детство» педагога-психолога детского сада №51 Анжелики Викторовны Смирновой, рассказывающая о работе с группой раннего возраста.

В номинации «Случайный кадр» жюри оценивался в первую очередь наиболее эмоциональный посыл «живой» фотографии. Победила фоторабота «Я не знала, что это наши ворота», заявленная на конкурс учителем Елизаветинской школы Юлией Александровной Михалиной, в тот момент инструктора по физкультуре. Фотография сделана летом 2021 года во время матча по мини-футболу с детским лагерем «Лесная сказка».

Также победителями стали фоторабота «А ты настоящая?», представляющая воспитателя детского сада №10 Елену Викторовну Короткову в роли Снегурочки, и фото «Какая же я умница», раскрывающая педагога РЦДТ Юлию Николаевну Хинидкайнен во время занятия с учениками Гатчинской школы №4.

В номинации «СтопКадр» выбиралась самая забавная фотография, запечатлевшие курьезные моменты, смешные или необычные элементы профессиональной деятельности. Жюри отдало победу фотографии «Карлсон награждает», которую представила на конкурс Татьяна Владимировна Иванова (РЦДТ). На фото – педагог центра «Журавушка» Н.И. Печковская. Второй победитель – фотография с названием «Фея мыльных пузырей», запечатлевшая полных счастья воспитанников детского сада №17 и их воспитателя Анну Георгиевну Орлову.

По результатам конкурса планируется создание электронного архива в методической службе.



