В ногу со временем: жалюзи с дистанционным управлением

Современные модели
имеют пульт дистанционного управления, управляются с телефона и могут быть
запрограммированы на автоматическую работу и подключены к системе «умный дом».
Готовых решения на рынке нет: производитель
электрокарнизов предложит подходящие варианты с учетом площади
остекления и особенностей интерьера.
Типы
жалюзи с электроприводом:
- раздвижные – вертикальные карнизы, сдвигающиеся в горизонтальном направлении;
- подъемные карнизы для французских или римских штор;
- автоматические (рулонные) шторы могут сматываться в руло, они выполнены из практичной ткани, не требующей особого ухода;
- жалюзи с электроприводом на дистанционном управлении. Могут быть вертикальными и горизонтальными. Материал может применяться различный – ткань, дерево, пластик;
- наружные и внутренние жалюзи.
Все типы
солнцезащитных систем приводятся в движение с помощью электродвигателей. При
этом при работе отсутствует какой-либо шум, механизм работает плавно и тихо.
Устройство управления жалюзи выбирается по желанию заказчика.
Солнцезащитные
системы на электроприводе от «ЭЛЕКТРО-КАРНИЗЫ.РФ»
Компания
«ЭЛЕКТРО-КАРНИЗЫ.РФ» (Санкт Петербург) изготавливает и устанавливает
солнцезащитные системы в помещениях с любыми размерами окон. Постоянное
внедрение новейших технологий в области электрокарнизов с дистанционным
управлением позволило подбирать индивидуальные решения для заказчиков.
Специалисты компании
производят необходимые замеры в помещении клиента, предлагают варианты решения.
Инженер создает проект технического задания, затем вычисляется стоимость. После
согласования с заказчиком изготавливают оборудование на предприятии с дальнейшим
монтажом на объекте. Затем подписывается акт приема-сдачи и условия гарантии.
На сайте компании расположен онлайн калькулятор, позволяющий сделать
предварительные расчеты.
Установить
солнцезащитную систему с дистанционным управлением можно в любой квартире, ведь
комфорт с таким оборудованием очевиден. Выбрать подходяще оформление окна и
наиболее удобный способ управления жители СПб могут в офисе компании
«ЭЛЕКТРО-КАРНИЗЫ.РФ»