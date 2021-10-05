В ногу со временем: жалюзи с дистанционным управлением

Современные модели имеют пульт дистанционного управления, управляются с телефона и могут быть запрограммированы на автоматическую работу и подключены к системе «умный дом». Готовых решения на рынке нет: производитель электрокарнизов предложит подходящие варианты с учетом площади остекления и особенностей интерьера.

Типы жалюзи с электроприводом:

- раздвижные – вертикальные карнизы, сдвигающиеся в горизонтальном направлении;

- подъемные карнизы для французских или римских штор;

- автоматические (рулонные) шторы могут сматываться в руло, они выполнены из практичной ткани, не требующей особого ухода;

- жалюзи с электроприводом на дистанционном управлении. Могут быть вертикальными и горизонтальными. Материал может применяться различный – ткань, дерево, пластик;

- наружные и внутренние жалюзи.

Все типы солнцезащитных систем приводятся в движение с помощью электродвигателей. При этом при работе отсутствует какой-либо шум, механизм работает плавно и тихо. Устройство управления жалюзи выбирается по желанию заказчика.

Солнцезащитные системы на электроприводе от «ЭЛЕКТРО-КАРНИЗЫ.РФ»

Компания «ЭЛЕКТРО-КАРНИЗЫ.РФ» (Санкт Петербург) изготавливает и устанавливает солнцезащитные системы в помещениях с любыми размерами окон. Постоянное внедрение новейших технологий в области электрокарнизов с дистанционным управлением позволило подбирать индивидуальные решения для заказчиков.

Специалисты компании производят необходимые замеры в помещении клиента, предлагают варианты решения. Инженер создает проект технического задания, затем вычисляется стоимость. После согласования с заказчиком изготавливают оборудование на предприятии с дальнейшим монтажом на объекте. Затем подписывается акт приема-сдачи и условия гарантии. На сайте компании расположен онлайн калькулятор, позволяющий сделать предварительные расчеты.

Установить солнцезащитную систему с дистанционным управлением можно в любой квартире, ведь комфорт с таким оборудованием очевиден. Выбрать подходяще оформление окна и наиболее удобный способ управления жители СПб могут в офисе компании «ЭЛЕКТРО-КАРНИЗЫ.РФ»