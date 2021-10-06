Гатчинские кадеты – участники Всероссийского слета учащихся

Гатчинские кадеты – участники Всероссийского слета учащихся

Команда Гатчинской школы №11 приняла участие во II открытом Всероссийском слете учащихся городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести «Я городом своим горжусь» в Брянске.

Рубрики : Общество     06 Oct 2021

Патриотическое мероприятие было организовано с 22 сентября по 25 сентября на базе детского оздоровительного лагеря «Искорка». В нем приняли участие 22 команды, из них восемь команд Брянска и области. Программа слета была интересной и насыщенной. Торжественное открытие проходило на Партизанской поляне, а вечер патриотической песни - у костра.

Гатчинские школьники приняли участие в конкурсе представления команд с показом видеоролика про свой город и во всех командных состязаниях. В том числе - туристической эстафете, краеведческом ориентировании, игре «Зарница» и игре «Великолепная команда».

Для участников слета была организована экскурсионная программа по городу Брянску и посещение мемориального комплекса Хацунь в Брянской области.

- Всем командам был оказан радушный прием. Наша команда смогла за пять дней подготовиться к слету и достойно представила Гатчину. Нам вручили сертификат участника II Всероссийского слета учащихся «Я городом своим горжусь» и благодарность на имя директора школы Раисы Фоковны Василиу. А главное, ребята подружились между собой и остались довольны, - подвел итоги заместитель директора по безопасности Гатчинской школы №11 Сергей Михайлов.


Татьяна Можаева

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