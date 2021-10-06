Гатчинские кадеты – участники Всероссийского слета учащихся

Патриотическое
мероприятие было организовано с 22 сентября по 25 сентября на базе детского оздоровительного
лагеря «Искорка». В нем приняли участие 22 команды, из них восемь команд Брянска
и области. Программа слета была интересной и насыщенной. Торжественное открытие
проходило на Партизанской поляне, а вечер патриотической песни - у костра.
Гатчинские
школьники приняли участие в конкурсе представления команд с показом видеоролика
про свой город и во всех командных состязаниях. В том числе - туристической
эстафете, краеведческом ориентировании, игре «Зарница» и игре «Великолепная
команда».
Для участников
слета была организована экскурсионная программа по городу Брянску и посещение мемориального
комплекса Хацунь в Брянской области.
- Всем командам был оказан радушный прием.
Наша команда смогла за пять дней подготовиться к слету и достойно представила
Гатчину. Нам вручили сертификат участника II Всероссийского слета учащихся «Я
городом своим горжусь» и благодарность на имя директора школы Раисы Фоковны
Василиу. А главное, ребята подружились между собой и остались довольны, -
подвел итоги заместитель директора по безопасности Гатчинской школы №11 Сергей
Михайлов.
Татьяна Можаева