Гатчинские кадеты – участники Всероссийского слета учащихся

Патриотическое мероприятие было организовано с 22 сентября по 25 сентября на базе детского оздоровительного лагеря «Искорка». В нем приняли участие 22 команды, из них восемь команд Брянска и области. Программа слета была интересной и насыщенной. Торжественное открытие проходило на Партизанской поляне, а вечер патриотической песни - у костра.

Гатчинские школьники приняли участие в конкурсе представления команд с показом видеоролика про свой город и во всех командных состязаниях. В том числе - туристической эстафете, краеведческом ориентировании, игре «Зарница» и игре «Великолепная команда».

Для участников слета была организована экскурсионная программа по городу Брянску и посещение мемориального комплекса Хацунь в Брянской области.

- Всем командам был оказан радушный прием. Наша команда смогла за пять дней подготовиться к слету и достойно представила Гатчину. Нам вручили сертификат участника II Всероссийского слета учащихся «Я городом своим горжусь» и благодарность на имя директора школы Раисы Фоковны Василиу. А главное, ребята подружились между собой и остались довольны, - подвел итоги заместитель директора по безопасности Гатчинской школы №11 Сергей Михайлов.





Татьяна Можаева