Расширен перечень доступных в приложении «Госуслуги Авто» сервисов

Таким образом, теперь через приложение можно предъявлять СТС на автомобиль, доверенный для управления. Для этого автовладельцу в своем мобильном приложении «Госуслуги Авто» необходимо указать ФИО, номер водительского удостоверения и дату рождения водителя, которому он доверяет управление своим транспортным средством, а также срок, на который передается управление. Важно, что у водителя, которому передается управление авто, в личном кабинете на портале Госуслуг тоже должен быть введен номер его водительского удостоверения. Данные «подтянутся» в приложение, и водитель сможет предъявлять инспектору ГИБДД свидетельство о регистрации транспортного средства в виде QR-кода в приложении.

Пользователи «Госуслуги Авто» также получили возможность прямо в мобильном приложении просматривать историю транспортного средства и скачивать выписку на авто из государственного реестра транспортных средств ГИБДД. Этот сервис может быть полезен при покупке автомобиля с пробегом. Для получения данных достаточно ввести VIN, номер кузова или шасси авто.

В приложении можно подать заявление на регистрацию авто, а по истечении срока действия водительского удостоверения записаться на его замену.

Напомним, что приложение «Госуслуги Авто» в пилотном режиме было запущено Минцифры России совместно с МВД России в сентябре 2021 года. Автовладельцы по всей России получили возможность предъявлять сотрудникам ГИБДД цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства в виде QR-кода в приложении. Тестирование продлится до конца 2021 года. В этот период сотрудники ГИБДД вправе попросить автовладельцев предъявить «бумажный» вариант СТС.