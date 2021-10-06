Расширен перечень доступных в приложении «Госуслуги Авто» сервисов

Таким образом, теперь
через приложение можно предъявлять СТС на автомобиль, доверенный для
управления. Для этого автовладельцу в своем мобильном приложении «Госуслуги
Авто» необходимо указать ФИО, номер водительского удостоверения и дату рождения
водителя, которому он доверяет управление своим транспортным средством, а также
срок, на который передается управление. Важно, что у водителя, которому
передается управление авто, в личном кабинете на портале Госуслуг тоже должен
быть введен номер его водительского удостоверения. Данные «подтянутся» в
приложение, и водитель сможет предъявлять инспектору ГИБДД свидетельство о
регистрации транспортного средства в виде QR-кода в приложении.
Пользователи «Госуслуги
Авто» также получили возможность прямо в мобильном приложении просматривать
историю транспортного средства и скачивать выписку на авто из государственного
реестра транспортных средств ГИБДД. Этот сервис может быть полезен при покупке
автомобиля с пробегом. Для получения данных достаточно ввести VIN, номер кузова
или шасси авто.
В приложении можно подать
заявление на регистрацию авто, а по истечении срока действия водительского
удостоверения записаться на его замену.
Напомним, что приложение
«Госуслуги Авто» в пилотном режиме было запущено Минцифры России совместно с
МВД России в сентябре 2021 года. Автовладельцы по всей России получили
возможность предъявлять сотрудникам ГИБДД цифровую копию свидетельства о
регистрации транспортного средства в виде QR-кода в приложении. Тестирование
продлится до конца 2021 года. В этот период сотрудники ГИБДД вправе попросить
автовладельцев предъявить «бумажный» вариант СТС.