Страна выбирает онлайн-перепись

Социологи выяснили самый популярный способ участия во Всероссийской переписи населения, стартующей 15 октября. Более половины респондентов склоняются в пользу самостоятельного заполнения переписных листов онлайн. Таковы результаты опроса, проведенного порталом SuperJob.

Согласно данным опроса портала SuperJob, самый популярный способ участия в предстоящей Всероссийской переписи населения — онлайн, с помощью портала Госуслуг. Таким образом планируют рассказать о себе 58% опрошенных. Свои планы респонденты объясняют безопасностью такого способа – не надо никого впускать в квартиру – и желанием получить обещанные подарки от партнера самого масштабного статистического обследования десятилетия.

Каждый шестой респондент (16%) планирует принять переписчика у себя дома. Еще 7% намерены посетить стационарный переписной участок или МФЦ, в большинстве из которых тоже можно будет переписаться. И лишь 19% опрошенных пока не определились со способом участия или сомневаются.

В проведенном в конце сентября опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 2500 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Напомним, что ранее стали известны итоги сентябрьского исследования на платформе Mail.Ru, проведенного среди пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Среди участников этого опроса 56% отдали предпочтение переписи через Госуслуги, 29% собирались дождаться переписчика дома, а еще 10% заявили о желании посетить переписной участок. При этом более 65% уверенно согласились с тем, что проведение переписи необходимо для страны. Позицию «Участвуя в переписи, я влияю на свое будущее» разделили 25% респондентов. Скорее согласны с этим утверждением — 20%, частично — 28%.