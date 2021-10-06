В Кобралово обещают построить детский сад

Жительница
поселка Кобралово рассказала о том, что в местную школу собираются переводить воспитанников
детского сада. Александр Дрозденко не увидел в этом ничего предосудительного –
школа рассчитана на 300 человек, а заполнена на 190 учащихся, при этом садик,
рассчитанный на 50 человек, переполнен. Сегодня его посещают 70 воспитанников.
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Всех родителей школьников прошу понять наше решение, это временная мера. За
два-три года мы построим новый детский сад, - отметил губернатор Ленинградской
области.
Людмила
Нещадим также заверила, что земельный участок для нового дошкольного учреждения
будет своевременно оформлен, после чего администрация Гатчинского района будет
заявляться на финансирование объекта.