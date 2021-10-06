В Кобралово обещают построить детский сад

Жительница поселка Кобралово рассказала о том, что в местную школу собираются переводить воспитанников детского сада. Александр Дрозденко не увидел в этом ничего предосудительного – школа рассчитана на 300 человек, а заполнена на 190 учащихся, при этом садик, рассчитанный на 50 человек, переполнен. Сегодня его посещают 70 воспитанников.

- Всех родителей школьников прошу понять наше решение, это временная мера. За два-три года мы построим новый детский сад, - отметил губернатор Ленинградской области.

Людмила Нещадим также заверила, что земельный участок для нового дошкольного учреждения будет своевременно оформлен, после чего администрация Гатчинского района будет заявляться на финансирование объекта.



