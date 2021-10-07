12 миллионов – на сквер в Вырице

Вырицкое поселение вошло в список получателей субсидии из
бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств
федерального бюджета на благоустройство в рамках государственной программы
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на
территории Ленинградской области» на 2022 год.
Финансирование в размере 12521596,65 рублей получил проект
благоустройства сквера вблизи культурного центра на улице Жертв Революции в
Вырице. Проект был поддержан жителями поселения на рейтинговом голосовании,
которое прошло с 15 января по 15 февраля этого года на сайте областного Центра
компетенций по развитию городской среды и умному городу. За благоустройство
территории в Вырице проголосовали 98 человек.
https://vk.com/gorodgatchina