12 миллионов – на сквер в Вырице

Вырицкое поселение вошло в список получателей субсидии из бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета на благоустройство в рамках государственной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» на 2022 год.

Финансирование в размере 12521596,65 рублей получил проект благоустройства сквера вблизи культурного центра на улице Жертв Революции в Вырице. Проект был поддержан жителями поселения на рейтинговом голосовании, которое прошло с 15 января по 15 февраля этого года на сайте областного Центра компетенций по развитию городской среды и умному городу. За благоустройство территории в Вырице проголосовали 98 человек.

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