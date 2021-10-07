Робот Ксения помогает врачам

Робот Ксения помогает врачам

Больше 3500 пациентов областных поликлиник наблюдаются дистанционно. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» по созданию единого цифрового контура в здравоохранении в Ленинградской области в 2021 году осуществляется «пилотный» проект с использованием телемедицинской платформы компании «СберЗдоровье».

Рубрики : Здравоохранение     07 Oct 2021

«Часть работы врачей можно автоматизировать. Например, сбор информации о состоянии здоровья пациентов, которые лечатся амбулаторно. Современные технологии позволяют качественно собирать данные. Врач же подключается, когда нужно провести их анализ и скорректировать лечение», - отметил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

В проект включены 22 поликлиники, пациентов которых обзванивает заботливый робот Ксения. С ее помощью дистанционно наблюдаются больные коронавирусной инфекцией и некоторыми хроническими заболеваниями. Ксения собирает и отражает в дневнике здоровья информацию о ключевых показателях: общее самочувствие, температура, кашель, одышка и тяжесть в груди. В случае отклонений информация незамедлительно передается врачу, который оперативно связывается с пациентом по телефону, в приложении или на специальном сайте.

Кроме того, в ряде поликлиник организовано дистанционное наблюдение пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями с возможностью проведения телемедицинских консультаций «Врач-пациент». С их помощью пациенты, которым  требуется врачебное наблюдение, могут получать бесплатные телемедицинские консультации без посещения медучреждения.

https://vk.com/gorodgatchina

 

 

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+