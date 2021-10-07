Робот Ксения помогает врачам

«Часть работы врачей можно автоматизировать. Например, сбор информации о состоянии здоровья пациентов, которые лечатся амбулаторно. Современные технологии позволяют качественно собирать данные. Врач же подключается, когда нужно провести их анализ и скорректировать лечение», - отметил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

В проект включены 22 поликлиники, пациентов которых обзванивает заботливый робот Ксения. С ее помощью дистанционно наблюдаются больные коронавирусной инфекцией и некоторыми хроническими заболеваниями. Ксения собирает и отражает в дневнике здоровья информацию о ключевых показателях: общее самочувствие, температура, кашель, одышка и тяжесть в груди. В случае отклонений информация незамедлительно передается врачу, который оперативно связывается с пациентом по телефону, в приложении или на специальном сайте.

Кроме того, в ряде поликлиник организовано дистанционное наблюдение пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями с возможностью проведения телемедицинских консультаций «Врач-пациент». С их помощью пациенты, которым требуется врачебное наблюдение, могут получать бесплатные телемедицинские консультации без посещения медучреждения.

https://vk.com/gorodgatchina