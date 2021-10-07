Робот Ксения помогает врачам

«Часть работы врачей можно автоматизировать. Например, сбор
информации о состоянии здоровья пациентов, которые лечатся амбулаторно.
Современные технологии позволяют качественно собирать данные. Врач же
подключается, когда нужно провести их анализ и скорректировать лечение», -
отметил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей
Вылегжанин.
В проект включены 22 поликлиники, пациентов которых
обзванивает заботливый робот Ксения. С ее помощью дистанционно наблюдаются
больные коронавирусной инфекцией и некоторыми хроническими заболеваниями.
Ксения собирает и отражает в дневнике здоровья информацию о ключевых
показателях: общее самочувствие, температура, кашель, одышка и тяжесть в груди.
В случае отклонений информация незамедлительно передается врачу, который
оперативно связывается с пациентом по телефону, в приложении или на специальном
сайте.
Кроме того, в ряде поликлиник организовано дистанционное
наблюдение пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями с
возможностью проведения телемедицинских консультаций «Врач-пациент». С их
помощью пациенты, которым требуется
врачебное наблюдение, могут получать бесплатные телемедицинские консультации
без посещения медучреждения.