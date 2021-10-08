Работодатели региона участвуют в программе субсидирования найма

«Больше всего заявлено рабочих вакансий ― очень востребован персонал для слесарных, строительно-монтажных, ремонтных работ, производства пищевой продукции, сферы грузоперевозок. Но благодаря этой программе уже нашли новую работу и представители других профессий – маркетологи, экономисты, психологи, социальные работники, разнорабочие, электромонтеры, столяры, сотрудники сферы торговли», ― прокомментировал первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Тимофей Котов.

Программа субсидирования найма была запущена в марте и будет действовать до конца года. В рамках этой меры поддержки занятости работодатели получают субсидии за трудоустройство безработных. Субсидия равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Первый платёж работодатель получает через месяц после трудоустройства безработного, второй ― через три месяца, третий ― через шесть месяцев.

Теперь российские работодатели смогут получить субсидию за трудоустройство безработных граждан, зарегистрированных в службах занятости не только до конца 2020 года, но и до 1 августа 2021 года. Такие изменения внесены в программу субсидирования найма и утверждены Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.

Этим же постановлением расширяется категория граждан, за трудоустройство которых работодатель может получить субсидию вне зависимости от даты их регистрации в центрах занятости. Теперь под эту категорию подпадают не только выпускники колледжей и вузов, завершившие обучение в 2020 году, но также инвалиды, многодетные родители, одинокие родители с детьми-инвалидами. Решение поддержит работодателей и поможет гражданам быстрее найти работу.

Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале «Работа в России». После этого потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно – через систему «Соцстрах».