Работодатели региона участвуют в программе субсидирования найма

«Больше всего заявлено рабочих вакансий ― очень
востребован персонал для слесарных, строительно-монтажных, ремонтных работ,
производства пищевой продукции, сферы грузоперевозок. Но благодаря этой
программе уже нашли новую работу и представители других профессий –
маркетологи, экономисты, психологи, социальные работники, разнорабочие,
электромонтеры, столяры, сотрудники сферы торговли», ― прокомментировал первый
заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Ленинградской
области Тимофей Котов.
Программа субсидирования найма была запущена в марте
и будет действовать до конца года. В рамках этой меры поддержки занятости
работодатели получают субсидии за трудоустройство безработных. Субсидия равна
трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент,
сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Первый платёж
работодатель получает через месяц после трудоустройства безработного, второй ―
через три месяца, третий ― через шесть месяцев.
Теперь российские работодатели смогут получить
субсидию за трудоустройство безработных граждан, зарегистрированных в службах
занятости не только до конца 2020 года, но и до 1 августа 2021 года. Такие
изменения внесены в программу субсидирования найма и утверждены Председателем
Правительства России Михаилом Мишустиным.
Этим же постановлением расширяется категория
граждан, за трудоустройство которых работодатель может получить субсидию вне
зависимости от даты их регистрации в центрах занятости. Теперь под эту
категорию подпадают не только выпускники колледжей и вузов, завершившие
обучение в 2020 году, но также инвалиды, многодетные родители, одинокие
родители с детьми-инвалидами. Решение поддержит работодателей и поможет
гражданам быстрее найти работу.
Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться
в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это
можно дистанционно через личный кабинет на портале «Работа в России». После
этого потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, который
занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно
дистанционно – через систему «Соцстрах».