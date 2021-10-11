Чтобы все были дома. Мурки и Барбосы — тоже

Уроки
доброты
Полномочия
в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области
Управление ветеринарии получило 1 января этого года. Весной был запущен проект,
посвященный ответственному отношению с животными. Название ему дали слова
Сент-Экзюпери.
С
началом учебного года усилилась работа с детьми по этому направлению. В
сентябре в школах стартовали уроки доброты, которые проводятся в рамках
проектов «Мы в ответе за тех, кого приручили» и «Трезор зажигает огоньки
добра». Первое занятие в режиме видеоконференции прошло в Шлиссельбурге, затем
— в Кировске, Всеволожске, поселке Селиваново Волховского района. Вскоре
онлайн-занятия охватят весь регион.
Ученики
2-го «А» и 3-го «А» классов средней школы № 3 города Отрадное все 45 минут
урока внимательно слушали лектора — начальника отдела государственного надзора
в области обращения с животными регионального управления ветеринарии Наталью
Щагину. Она рассказала ребятам, как на улице появляются бездомные кошки и
собаки, что делать, чтобы брошенных питомцев стало меньше.
«Дети
задали Наталье Михайловне много вопросов, касающихся содержания домашних
животных, — говорит педагог начальных классов Ксения Ражева. — Такие
воспитательно-просветительские беседы очень нужны. У большинства ребят
есть свои питомцы. И дети должны понимать, что, например, четвероногие
друзья — это не только радость общения, но и каждодневный труд,
ответственность. Теперь планируем съездить в приют для бездомных животных».
Подвиг
Трезора
Директор
АНО «Центр содействия социальным и благотворительным проектам «Огонек добра»
Мария Зимина согласна, что работу надо начинать с юного поколения. На днях она
побывала в приюте «Симба» города Луги, куда на экскурсию пришли воспитанники
детского сада № 4. Дети принесли с собой корм для животных, пообщались с
собаками и кошками, которые мечтают обрести хозяев.
«Наблюдала
трогательную сценку, когда мальчик просил маму взять из приюта котенка. А у них
дома, оказывается, уже есть две кошки», — рассказывает Мария Зимина,
подчеркивая, что родители, присоединяясь к экскурсии, дают детям пример,
поддерживают семейные ценности.
Кстати,
на интерактивной «Карте от кота Фалафея» (ее составили в «Огоньке добра») легко
найти ближайший приют для животных.
В
этом учебном году в школы региона поступит 1650 бесплатных рабочих тетрадей для
внеурочной деятельности «Мы твои друзья», рассчитанных на 36 занятий. Кроме
видеоуроков, организованных совместно с Управлением ветеринарии, ребятам будут
читать лекции о вкладе собак, кошек, лошадей, лосей, голубей в Великую Победу. Аудитория
живо воспринимает историю пса Трезора, который в блокаду спас от голода четыре
семьи. Он приносил им из леса зайцев.
Проблема
появления безнадзорных животных стала основным посылом для проведения конкурса
детского творчества «Мы в ответе за тех, кого приручили». Конкурс запустило
управление ветеринарии в партнерстве с комитетом общего профессионального
образования и центром «Огонек добра». Помимо рисунков, от участников в возрасте
от 6 до 17 лет ждут фотографии, видеоролики, стихи и эссе, посвященные братьям
нашим меньшим.
Дачное
разгильдяйство
«Ситуация
с безнадзорными животными обостряется каждую осень с окончанием дачного сезона.
Увы, но факт: дачники, возвращаясь в город, кошек и собак нередко оставляют на
участках, — говорит Наталья Щагина. — В мае при поддержке Комитета по печати мы
разместили по всей области вдоль федеральных трасс баннеры «Мы в ответе за тех,
кого приручили». В начале октября установили пять таких же широкоформатных
рекламных щитов на дорогах Всеволожского, Выборгского районов и в Тихвине.
Акция адресована автомобилистам и дачникам. Возможно, кто-то из них задумается
о судьбе питомцев, оставленных за городом».
Разъяснительная
работа с населением ведется широко. В 200 автобусах дальнего следования
региональный комитет по транспорту помог разместить информационные баннеры.
Листовки «Безнадзорные животные — проблема каждого из нас» и флаеры раздают на
вокзалах, на ярмарках, а также через председателей садовых товариществ.
Последних специально собрали на семинары, где напомнили о ветеринарных
участках, действующих при СНТ, о льготной стерилизации животных, что по графику
проводится во всех районах.
В
рамках проекта снято 15 видеороликов. В том числе интервью с оперным певцом
Василием Герелло, композитором и дирижером Антоном Лубченко, актером и
телеведущим Егором Пироговым, заслуженным мастером спорта России, депутатом
Госдумы РФ Светланой Журовой. Известные люди поделились личными историями о
домашних питомцах.
Питомец
через МФЦ
Сейчас
только в 15 зарегистрированных приютах Ленобласти содержится порядка
2,5 тысячи собак и 300 кошек. Кроме того, работает еще около 20 частных
учреждений. Чтобы помочь людям выбрать в них Мурку или Барбоса, подключили МФЦ.
Во всех филиалах в инфоматах можно пролистать портфолио четвероногих подопечных,
которые содержатся в приютах Ленобласти.
«Это
хорошая идея — дополнительная платформа для пиара наших питомцев, — считает
руководитель Приозерского приюта для бездомных животных Анна Тюрина. — Мы
откликнулись с радостью. У нас сейчас примерно 130 собак и 50 кошек. За лето
своими силами удалось пристроить в добрые руки всего десять собак и ни одной
кошки. Будем рады, если это число вырастет за счет животных, нашедших хозяев
через МФЦ».
Людмила
Кондрашова
Фото:
пресс-служба Управления ветеринарии, центр «Огонек добра»