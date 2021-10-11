«Потомки Сусанина» - победители «Чистых игр в Лукоморье»

«Чистые игры» - командные соревнования по очистке зеленых территорий, в которых участники соревнуются в сборе и сортировке мусора и при этом выигрывают призы.

Цель «Чистых игр в Лукоморье» - качественно, быстро и к определенному времени выполнить задания по очистке территории старинного пруда, получившего сказочное название Лукоморье, парка и территории усадьбы «Суйда», а также показать, что мусор может быть ценным вторсырьем.

В экологической игре приняли участие 29 команд – 101 игрок, а также восемь волонтеров и пять организаторов. Убирали мусор весело и дружно, причем не только взрослые, но и дети.

После регистрации каждому участнику был выдан бейдж с регистрационным номером команды. Этот номер занесли в специальное приложение, через которое ведущие вели подсчет балов всех участников, а участники могли отслеживать место своей команды в рейтинге.

Перед стартом участникам выдали бумажные карты, на которых были обозначены точки маршрута – места, загрязненные мусором. Раздельно собранный мусор давал наибольшее количество баллов, а найденные артефакты оценивались особо. Мусор складывали в мешки и относили их на «склады». Волонтеры, которые играли роль «скупщиков», оценивали «сырье» и ставили баллы, которые, в свою очередь, влияли на рейтинг команды.

Игра шла два часа. В итоге больше всех собрала мусора и стала победителем «Чистых игр в Лукоморье» команда «Потомки Сусанина»: Ольга Дрожжина, Никита Калинин, Артем Иванов и Артем Михайлов. Команда награждена дипломом победителя, экскурсионными сертификатами, а главным призом стал мешок отборной суйдинской картошки от ООО «Семеноводство».

На втором месте команда «Молодежка»: Анна Зарай, Попова Полина, Берри Латифа, Сусанов Никита. Третье место заняла команда «Женщины России»: Мария Язынина, Мария Горшкова, Валерия Неверная и просто Валерия. Командам-призерам также вручены дипломы и подарочные сертификаты.

В организации и проведении «Чистых игр в Лукоморье» участвовали многочисленные партнеры и большие международные организации, которые выступили спонсорами мероприятия.

Собранный в Лукоморье мусор отправлен на переработку, а то, что нельзя переработать, вывезено на легальный мусорный полигон.

Татьяна Можаева