«Потомки Сусанина» - победители «Чистых игр в Лукоморье»

«Чистые
игры» - командные соревнования по очистке зеленых территорий, в которых
участники соревнуются в сборе и сортировке мусора и при этом выигрывают призы.
Цель
«Чистых игр в Лукоморье» - качественно, быстро и к определенному времени выполнить
задания по очистке территории старинного пруда, получившего сказочное название
Лукоморье, парка и территории усадьбы «Суйда», а также показать, что мусор
может быть ценным вторсырьем.
В
экологической игре приняли участие 29 команд – 101 игрок, а также восемь
волонтеров и пять организаторов. Убирали мусор весело и дружно, причем не
только взрослые, но и дети.
После
регистрации каждому участнику был выдан бейдж с регистрационным номером команды.
Этот номер занесли в специальное приложение, через которое ведущие вели подсчет
балов всех участников, а участники могли отслеживать место своей команды в
рейтинге.
Перед
стартом участникам выдали бумажные карты, на которых были обозначены точки
маршрута – места, загрязненные мусором. Раздельно собранный мусор давал
наибольшее количество баллов, а найденные артефакты оценивались особо. Мусор складывали
в мешки и относили их на «склады». Волонтеры, которые играли роль «скупщиков»,
оценивали «сырье» и ставили баллы, которые, в свою очередь, влияли на рейтинг
команды.
Игра
шла два часа. В итоге больше всех собрала мусора и стала победителем «Чистых
игр в Лукоморье» команда «Потомки Сусанина»: Ольга Дрожжина, Никита Калинин, Артем
Иванов и Артем Михайлов. Команда награждена дипломом победителя, экскурсионными
сертификатами, а главным призом стал мешок отборной суйдинской картошки от ООО
«Семеноводство».
На
втором месте команда «Молодежка»: Анна Зарай, Попова Полина, Берри Латифа, Сусанов
Никита. Третье место заняла команда «Женщины России»: Мария Язынина, Мария
Горшкова, Валерия Неверная и просто Валерия. Командам-призерам также вручены дипломы
и подарочные сертификаты.
В
организации и проведении «Чистых игр в Лукоморье» участвовали многочисленные
партнеры и большие международные организации, которые выступили спонсорами
мероприятия.
Собранный
в Лукоморье мусор отправлен на переработку, а то, что нельзя переработать,
вывезено на легальный мусорный полигон.
Татьяна
Можаева