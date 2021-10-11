Социальные выплаты обладают иммунитетом

К выплатам социального характера относятся денежные суммы,
выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью, различные
компенсационные и единовременные выплаты, социальные пособия, в том числе пособия гражданам,
имеющим детей, средства материнского (семейного) капитала.
В соответствии
со статьей 70 указанного Федерального закона судебный пристав-исполнитель
направляет в банк постановление об обращении взыскания на денежные средства
должника, не обладающие иммунитетом.
Обязанность по
соблюдению ограничений, обременений в отношении денежных средств, в том числе
доходов, имеющих иммунитет в силу закона, возложена в соответствии с законодательством об исполнительном производстве на банки или иные кредитные
организации.
В случае
списания банком или иной кредитной организацией денежных средств, обладающих
иммунитетом, и их перечисления на депозитный счет подразделения судебных
приставов, необходимо незамедлительно обратиться с соответствующими
подтверждающими документами к судебному приставу-исполнителю, который примет
меры по возврату денежных средств.
В случае
непоступления денежных средств на депозитный счет подразделения судебных
приставов, рекомендуется обратиться в банк, иную кредитную организацию,
списавшую денежные средства, для принятия мер по их возврату.