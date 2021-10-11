В Гатчине завершено строительство многоквартирного дома, в который из аварийного жилья переедут 600 человек

В Гатчине завершено строительство многоквартирного дома по улице Красных
Военлетов, в который переедут граждане, ранее проживавшие в аварийных домах.
Это один из крупнейших
проектов оператора программы расселения аварийного жилья в регионе -
Ленинградского областного Агентства ипотечного жилищного кредитования. Жилая
площадь здания составляет почти 11 тыс.кв.м. В каждой из 242 квартир выполнена
чистовая отделка. Рядом с домом предусмотрена стоянка на 139 машиномест.
Здание уже подключено ко
всем инженерным сетям. Получено заключение о соответствии проектной
документации и ведется подготовка ко вводу объекта в эксплуатацию.
В четырехэтажную
новостройку переедут 600 человек из аварийных домов, расположенных в городе
Гатчине, а также Сиверском и Вырицком городских поселениях.
По информации
Правительства Ленинградской области, в сентябре 2021 года были введены в
эксплуатацию три многоквартирных дома в поселке Дружная Горка Гатчинского
района, в деревне Ополье Кингисеппского района и в поселке Ефимовский
Бокситогорского района. В частности, в 68-квартирный дом по улице Гагарина в
поселке Ефимовский из непригодного для проживания жилищного фонда переедут 160
человек, в 80-квартирный дом на улице Введенской в поселке Дружная Горка - 220
граждан, в 55-квартирный дом в деревне Ополье - 175 человек.
Всего в рамках
вышеуказанной программы в Ленинградской области предусмотрено расселить 1 064
дома, признанных аварийными с 2012 по 2017 годы. Для переселения граждан
планируется возвести 51 здание, улучшить жилищные условия 15 579 человек.
Генеральный директор
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин
Цицин подчеркнул, что Президентом РФ Владимиром Путиным поставлена задача по
запуску новой программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым на 1 января 2021 года. Важно реализовать необходимый
комплекс мер по выполнению действующей программы опережающими темпами. Кроме
того, нужно учитывать новые механизмы расселения непригодных для проживания
домов, в том числе комплексное развитие территорий жилой застройки, что
позволит обеспечить граждан благоустроенным жильем, а также необходимой
коммунальной и социальной инфраструктурой.
Отметим, расселение
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года,
осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия
проводятся и средства на их выполнение выделяются в рамках национального
проекта «Жилье и городская среда», реализация которого осуществляется
Министерством строительства и ЖКХ РФ.