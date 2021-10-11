В Гатчине завершено строительство многоквартирного дома, в который из аварийного жилья переедут 600 человек

В Гатчине завершено строительство многоквартирного дома по улице Красных Военлетов, в который переедут граждане, ранее проживавшие в аварийных домах.

Это один из крупнейших проектов оператора программы расселения аварийного жилья в регионе - Ленинградского областного Агентства ипотечного жилищного кредитования. Жилая площадь здания составляет почти 11 тыс.кв.м. В каждой из 242 квартир выполнена чистовая отделка. Рядом с домом предусмотрена стоянка на 139 машиномест.

Здание уже подключено ко всем инженерным сетям. Получено заключение о соответствии проектной документации и ведется подготовка ко вводу объекта в эксплуатацию.

В четырехэтажную новостройку переедут 600 человек из аварийных домов, расположенных в городе Гатчине, а также Сиверском и Вырицком городских поселениях.

По информации Правительства Ленинградской области, в сентябре 2021 года были введены в эксплуатацию три многоквартирных дома в поселке Дружная Горка Гатчинского района, в деревне Ополье Кингисеппского района и в поселке Ефимовский Бокситогорского района. В частности, в 68-квартирный дом по улице Гагарина в поселке Ефимовский из непригодного для проживания жилищного фонда переедут 160 человек, в 80-квартирный дом на улице Введенской в поселке Дружная Горка - 220 граждан, в 55-квартирный дом в деревне Ополье - 175 человек.

Всего в рамках вышеуказанной программы в Ленинградской области предусмотрено расселить 1 064 дома, признанных аварийными с 2012 по 2017 годы. Для переселения граждан планируется возвести 51 здание, улучшить жилищные условия 15 579 человек.

Генеральный директор государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подчеркнул, что Президентом РФ Владимиром Путиным поставлена задача по запуску новой программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 1 января 2021 года. Важно реализовать необходимый комплекс мер по выполнению действующей программы опережающими темпами. Кроме того, нужно учитывать новые механизмы расселения непригодных для проживания домов, в том числе комплексное развитие территорий жилой застройки, что позволит обеспечить граждан благоустроенным жильем, а также необходимой коммунальной и социальной инфраструктурой.

Отметим, расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия проводятся и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», реализация которого осуществляется Министерством строительства и ЖКХ РФ.