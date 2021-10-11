В лесах области завершился пожароопасный сезон

Окончание периода
обусловлено установившейся устойчивой осенней дождливой погодой, понижением
среднесуточных температур и снижением пожарной опасности в лесах.
Благодаря оперативному
реагированию подразделений комплексной системы лесной охраны Ленинградской
области, пожарным удалось сохранить стабильную ситуацию в лесах.
Всего с начала сезона на
землях лесного фонда возникло 423 лесных пожара на общей площади порядка 334,3
га. Средняя площадь одного возгорания составила 0,8 га.
Основной причиной
возникновения лесных пожаров по-прежнему является неосторожное обращение
граждан с огнем. За 9 месяцев 2021 года было возбуждено 156 дел о нарушении
правил пожарной безопасности в лесах, наложено административных штрафов на
сумму более 9,13 млн руб.
Несмотря на завершение
пожароопасного сезона, региональный пункт диспетчерского управления и пункты
управления лесничеств-филиалов ЛОГКУ «Ленобллес» продолжат свою работу в
штатном режиме.