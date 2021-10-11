В лесах области завершился пожароопасный сезон

Окончание периода обусловлено установившейся устойчивой осенней дождливой погодой, понижением среднесуточных температур и снижением пожарной опасности в лесах.

Благодаря оперативному реагированию подразделений комплексной системы лесной охраны Ленинградской области, пожарным удалось сохранить стабильную ситуацию в лесах.

Всего с начала сезона на землях лесного фонда возникло 423 лесных пожара на общей площади порядка 334,3 га. Средняя площадь одного возгорания составила 0,8 га.

Основной причиной возникновения лесных пожаров по-прежнему является неосторожное обращение граждан с огнем. За 9 месяцев 2021 года было возбуждено 156 дел о нарушении правил пожарной безопасности в лесах, наложено административных штрафов на сумму более 9,13 млн руб.

Несмотря на завершение пожароопасного сезона, региональный пункт диспетчерского управления и пункты управления лесничеств-филиалов ЛОГКУ «Ленобллес» продолжат свою работу в штатном режиме.