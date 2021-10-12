Гатчинские ветераны «С песней по жизни»

В фестивале приняли участие хоры и ансамбли ветеранов войны и труда, имеющие звание «Народный самодеятельный коллектив». Всего было 370 участников – это 19 коллективов из 12 районов Ленинградской области. Их выступление на фестивале стало великолепным примером того, что для творчества не существует возрастных рамок, а с песней по жизни можно идти легко и задорно.

Фестиваль проходил при поддержке Комитета по культуре и туризму Ленинградской области и областного Дома народного творчества.

На торжественной церемонии открытия фестиваля гостей и участников фестиваля приветствовал председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский. Он зачитал приветственное обращение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Все участники конкурсных прослушиваний получили памятные сувениры, дипломы, буклеты фестиваля, руководители коллективов были отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами Дома народного творчества Ленинградской области.

Приятно отметить, что среди награжденных и творческие коллективы ветеранов Гатчинского района.

Гатчинский городской Дом культуры представлял на конкурсе народный самодеятельный коллектив «Академический хор ветеранов войны и труда «Оптимист», который стал лауреатом III степени. Грамотами за профессионализм и творческие достижения в жанре вокально-хорового искусства, большой вклад в развитие самодеятельного народного творчества в Ленобласти награждены руководитель хора Софья Левицкая и концертмейстер Елена Веселова.

Народный коллектив хор ветеранов «Землячка» Вырицкого культурного центра под руководством Александра Томашевского и Карташевский народный хор ветеранов Карташевского Дома культуры под руководством Заслуженного работника культуры РФ Николая Петунина стали обладателями дипломов I степени.

Участники фестиваля отметили безупречную организацию и доброжелательную творческую атмосферу. Особым подарком для ветеранов стало выступление молодежного хора и оркестра русских народных инструментов «Метелица».

В финале фестиваля в исполнении сводного хора Ленинградской области, состоящего из участников и руководителей коллективов, прозвучала особенная для жителей Ленинградской области песня «Эх, Ладога!», которая стала символом героизма, мужества, стойкости жителей и защитников Ленинграда во время Великой Отечественной войны.



