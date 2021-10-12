Гатчинские ветераны «С песней по жизни»

В фестивале приняли участие хоры и ансамбли ветеранов войны и труда, имеющие звание «Народный самодеятельный коллектив». Всего было 370 участников – это 19 коллективов из 12 районов Ленинградской области. Их выступление на фестивале стало великолепным примером того, что для творчества не существует возрастных рамок, а с песней по жизни можно идти легко и задорно.
Фестиваль
проходил при поддержке Комитета по культуре и туризму Ленинградской области и областного
Дома народного творчества.
На
торжественной церемонии открытия фестиваля гостей и участников фестиваля приветствовал
председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений
Чайковский. Он зачитал приветственное обращение губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко.
Все
участники конкурсных прослушиваний получили памятные сувениры, дипломы, буклеты
фестиваля, руководители коллективов были отмечены благодарственными письмами и
почетными грамотами Дома народного творчества Ленинградской области.
Приятно
отметить, что среди награжденных и творческие коллективы ветеранов Гатчинского
района.
Гатчинский
городской Дом культуры представлял на конкурсе народный самодеятельный коллектив
«Академический хор ветеранов войны и труда «Оптимист», который стал
лауреатом III степени. Грамотами за профессионализм и творческие достижения в
жанре вокально-хорового искусства, большой вклад в развитие самодеятельного
народного творчества в Ленобласти награждены руководитель хора Софья Левицкая и
концертмейстер Елена Веселова.
Народный
коллектив хор ветеранов «Землячка» Вырицкого
культурного центра под руководством Александра Томашевского и Карташевский
народный хор ветеранов Карташевского Дома культуры под руководством
Заслуженного работника культуры РФ Николая Петунина стали обладателями дипломов
I степени.
Участники
фестиваля отметили безупречную организацию и доброжелательную творческую
атмосферу. Особым подарком для ветеранов стало выступление молодежного хора и
оркестра русских народных инструментов «Метелица».
В
финале фестиваля в исполнении сводного хора Ленинградской области, состоящего
из участников и руководителей коллективов, прозвучала особенная для жителей
Ленинградской области песня «Эх, Ладога!», которая стала символом героизма,
мужества, стойкости жителей и защитников Ленинграда во время Великой
Отечественной войны.