Путешествие по России за участие в викторине

С сентября в России стартовала масштабная интеллектуальная онлайн-викторина «Лига знаний». Отборочные игры проходят каждые две недели.

«В нашей стране много активных и любознательных людей, мы рады, что можем объединить их в «Лигу знаний», предложить им интересно и с пользой провести время, почувствовать дух команды и побороться за «Поездку мечты» в самые живописные места России», — отметил гендиректор общества «Знание» Максим Древаль.

В рамках сезона прошли уже два больших тура, ещё один состоится 23 октября 2021 года. Финалы каждого тура и гранд-финал сезона для 48 команд состоятся в очном формате в Москве. При этом есть возможность попасть сразу в гранд-финал, если выиграть одну из «секретных игр» сезона. Об ее проведении объявят всего за неделю, а задания будут сложнее, чем в календарных отборочных играх.

Участники финалов каждого тура и гранд-финала получат ценные призы от партнеров, а победители получат сертификаты на путешествия по России.

Получить более подробную информацию и подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте «Лиге знаний»: https://www.znanierussia.ru/ligaznaniy

Записи состоявшихся туров онлайн-викторины доступны в официальном сообществе «Знания» «ВКонтакте»: https://vk.com/znanierussia