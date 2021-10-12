Путешествие по России за участие в викторине

С сентября в России стартовала масштабная
интеллектуальная онлайн-викторина «Лига знаний». Отборочные игры проходят
каждые две недели.
«В нашей стране много активных и любознательных
людей, мы рады, что можем объединить их в «Лигу знаний», предложить им
интересно и с пользой провести время, почувствовать дух команды и побороться за
«Поездку мечты» в самые живописные места России», — отметил гендиректор
общества «Знание» Максим Древаль.
В рамках сезона прошли уже два больших тура, ещё
один состоится 23 октября 2021 года. Финалы каждого тура и гранд-финал сезона
для 48 команд состоятся в очном формате в Москве. При этом есть возможность попасть
сразу в гранд-финал, если выиграть одну из «секретных игр» сезона. Об ее
проведении объявят всего за неделю, а задания будут сложнее, чем в календарных
отборочных играх.
Участники финалов каждого тура и гранд-финала
получат ценные призы от партнеров, а победители получат сертификаты на
путешествия по России.
Получить более подробную информацию и подать заявку
на участие в конкурсе можно на сайте «Лиге знаний»:
https://www.znanierussia.ru/ligaznaniy
Записи состоявшихся туров онлайн-викторины доступны
в официальном сообществе «Знания» «ВКонтакте»: https://vk.com/znanierussia