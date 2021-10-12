Семейная ипотека для ленинградцев

По условиям программы, до 31 декабря 2023 года семьи, в которых после 1 января 2018 года родился первый или последующий ребенок, могут получить льготные ипотечные жилищные кредиты. Кроме того, у них есть возможность получения кредитов, выданных с 1 апреля 2021 года на строительство индивидуального жилого дома.

Подробная информация о том, как оформить «Семейную ипотеку» и какое жилье можно приобрести с ее помощью, размещена на сайте Министерства финансов Российской Федерации в разделе «Государственная поддержка жилищного (ипотечного) кредитования», а также на сайте Консультационного центра АО «ДОМ.РФ».

Программа льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека» реализуется Министерством финансов Российской Федерации для улучшения жилищных условий граждан Российской Федерации, имеющих детей, в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в составе национального проекта «Демография».