Писатель Евгения Басова: «Идеи берутся отовсюду»

Фестиваль «Как хорошо уметь писать!» - преемник своего знаменитого собрата «Молодые писатели вокруг «ДЕТГИЗа»». В этом литературном форуме традиционно участвуют как совсем молодые и пока не известные широкой публике авторы, так и писатели, уже получившие некоторое профессиональное признание. На этот раз фестиваль проходил в Санкт-Петербурге с 8 по 10 октября. Тема конференции в этом году – «Современный читатель: биологический вид».

Одной из площадок для творческих встреч с детскими писателями стала гатчинская детская библиотека. С гатчинскими школьниками 7 октября встретилась журналист, прозаик, автор книг для детей и взрослых Евгения Басова — член Союза писателей России, лауреат литературной премии имени С. Маршака. Также она номинирована на международную литературную премию им. А. Линдгрен от России. Перу Евгении Басовой принадлежат такие книги, как «Эй, рыбка», «Деньги, дворняги, слова», «Подросток Ашим», «Булка, Беляш и другие с Лесной улицы», «ИЗО» (некоторые их них выходили под псевдонимом Илга Понорницкая).

Евгения Басова — один из тех писателей, которые умеют разговаривать с современными детьми и подростками об их сегодняшней жизни. В своих рассказах и повестях она затрагивает недетские темы одиночества и бесприютности, непонятности, инаковости, предательства и внутренней жестокости, поиск искренней привязанности.

Первыми встретили писателя разговорчивые и любопытные четвероклассники. А чуть позже Евгения Басова рассказала о своих книгах ребятам постарше - восьмиклассникам. Многие её произведения - о подростках, поэтому разговор получился интересным и важным для всех участников встречи.

- В нашей жизни очень много загадок и необыкновенных явлений, - говорит Евгения Владимировна. - И одно из таких явлений — это книги, которые связывают между собой самых разных людей, писателей и читателей. Книги — как ниточки, которые идут не только вширь, но и вглубь, в пространстве и во времени. Даже если человек, который написал книгу, уже умер, мы читаем то, что он написал, и нам это все очень близко. Мы видим, что происходило у него в душе, он для нас живой. Очень часто хорошие книги пишутся от того, что человек в какой-то момент чувствует себя одиноким и не может разобраться в какой-то ситуации.

...Для меня самая большая загадка в жизни — это человек. Почему мы такие, почему мы ведем себя так, а не иначе? Почему есть интересные для нас люди, которые не хотят с нами общаться? Почему бывает не взаимная любовь, ведь это же, казалось бы, неправильно? Почему так сложно с этим смириться?

Ребята слушали Евгению Владимировну очень внимательно, ведь разговор шел о важных для них вещах. Задавали они и свои вопросы — о том, как возникают идеи, какую роль играет в работе писателя вдохновение.

- Конечно, писатель — это творческая профессия, но если основываться только на одном вдохновении, можно вообще ничего не написать или написать, но не закончить, - говорит Евгения Басова. - Иногда нужно брать себя в руки, чтобы довести до ума какое-то дело. А идеи берутся отовсюду. В жизни постоянно случаются истории, которые так и просятся в книгу. Некоторые ситуации как на ниточке тянут за собой вашу фантазию, становясь своего рода толчком. Даже на создание каких-то фантастических литературных миров писателя толкает что-то в жизни. Но это свойственно, наверное, для всех видов искусства...



