Как организована Всероссийская перепись населения

Как пройти перепись населения?

Есть три способа пройти перепись. Первый – дождаться дома переписчика и ответить на его вопросы — так проходили все переписи в России и Советском Союзе. О том, когда именно переписчик дойдет до вашего дома можно узнать на переписном участке. Второй – самостоятельно прийти на переписной участок — это относительно новый способ, был опробован уже в 2000-е годы.

К уже традиционному способу участия в переписи — личному общению с переписчиком дома или на переписном пункте — добавятся удаленные, через интернет. На вопросы анкеты можно будет ответить самостоятельно на портале «Госуслуги», либо через приложение «Госуслуги» в смартфоне, либо на компьютере в любом центре государственных и муниципальных услуг «Мои документы». После ответа на вопросы вам будет выслан уникальный код — достаточно будет показать его переписчику, чтобы он сделал соответствующую отметку.

Как пройти перепись населения через Госуслуги?

Перепись на Госуслугах — в приложении или на портале — можно пройти с 15 октября по 8 ноября 2021 года. Для этого необходимо выбрать услугу «Пройти перепись населения» и заполнить ответы на вопросы.

Переписать можно не только себя, но и всех членов домохозяйства — например, супруга и детей. Не обязательно отвечать на все вопросы сразу, можно отложить заполнение анкеты, главное — успеть сдать ее до 8 ноября, нажав на кнопку «Завершить».

После сдачи анкеты на почту и на мобильный телефон будет выслан QR-код, один на домохозяйство, а также цифровой код на каждого члена домохозяйства. Их нужно предъявить переписчику, который будет обходить дома и квартиры. Это нужно для защиты от дублирования записей в базе данных Росстата.

Кто может принимать участие в переписи?

В соответствии с законом, переписчики собирают информацию обо всех проживающих на территории России вне зависимости от гражданства, а также о гражданах России, которые постоянно проживают в России, но находятся на дату переписи за пределами страны.

Иностранные граждане или лица без гражданства на территории России подлежат переписи, если они проживают или намерены проживать на территории страны более, чем 12 месяцев подряд. Переписывают и тех, кто прибыл из-за рубежа на учебу или работу на срок один год и более.

Почему перепись не проводится на основании данных отделов ЗАГС, МВД и других учетных баз?

Цель переписи — собрать данные о том, кто и как живет в России на конкретный момент времени. Он называется «критический момент переписи».

Какая-то часть информации действительно есть в базах ЗАГСов, МВД и других ведомств, но цель переписи как раз в том, чтобы собрать достоверную информацию независимо от всех иных государственных структур. Кроме того, во время переписи будут спрашивать о том, что не учитывают органы власти. Например, национальность, знание языков, образование, фактическое состояние брака, время, которое тратится на дорогу до работы, и многое другое.

Самое важное, что ни одна база не содержит информации о количестве семей (домохозяйств), их составе, наличии детей, жилищных условиях и других характеристиках. Эту информацию получают только при переписях населения.

Как я смогу узнать переписчика Росстата?

Каждый переписчик будет иметь документ — официальное удостоверение, его можно будет попросить предъявить вместе с паспортом.

Переписчики будут одеты в накидку со светоотражающими элементами и логотипом Всероссийской переписи населения 2020 года. Для работы в темное время суток у них будет специальный фонарь. Кроме того, им будет выдаваться сумка-портфель для планшета и бланков переписных листов. Кроме накидки переписчика можно будет узнать по шарфу с логотипом ВПН-2020. Также вы всегда сможете получить подтверждение личности переписчика по контактным телефонам ближайшего переписного пункта.

Какие вопросы будут в переписи населения?

Все вопросы заранее определены и прописаны в анкете. Среди них — вопросы о поле, возрасте, гражданстве, месте рождения, национальности, образовании, жилище и т.д.

Ни один переписчик не будет просить предъявить ему никаких документов, все ответы записываются со слов участников переписи. Переписные листы утверждены Правительством РФ и опубликованы https://www.strana2020.ru/form.php

Будут ли во время переписи просить предъявить паспорт?

Нет, не будут. Сбор сведений о населении проводится без предъявления документов, требующих подтвердить правильность ответов.

Будут ли во время переписи спрашивать размер моего дохода?

Нет. Вопроса о размере дохода никогда не было в переписях и предстоящая перепись не является исключением. Задается только вопрос об источнике дохода – работа по найму, пенсия, пособие, стипендия, иждивение.

Будут ли во время переписи спрашивать про собственника жилья?

Нет, не будут. Переписчики не будут интересоваться, кто является собственником квартиры или дома, в котором живет человек.

Будут ли во время переписи спрашивать мои имя, фамилию и отчество?

Да, имя могут спросить для контроля работы переписчиков, чтобы они не опросили два раза одного человека. Имя не будет храниться вместе с информацией переписного листа, что позволит гарантировать конфиденциальность.

Когда появятся результаты переписи?

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения о численности и возрастно-половом состоянии населения станут известны уже в апреле 2022 года. Полные итоги переписи населения планируется опубликовать в 4 квартале 2022 года.

Вопросы об организации и участии во Всероссийской переписи населения также можно задать на «горячей линии» по номеру 8-800-707-20-20, которая будет работать до завершения переписи 14 ноября 2021 года. В Петростате справочный телефон (812) 234-23-51 начнет работу с 15 октября.