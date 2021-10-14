Олимпийская история – для ленинградской молодежи

Олимпийская история – для ленинградской молодежи

Олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко расскажет молодежи Волхова историю своего спортивного успеха в формате «Диалог на равных». Встреча состоится в молодежном коворкинг-центре «Параграф» города Волхов 15 октября в 16.00. Участники диалога смогут обсудить не только спорт, но вопросы из любой области жизни.

Рубрики : Спорт     14 Oct 2021

В комитете по физической культуре и спорту Ленинградской области рассказали, что пример успешных людей поможет сформировать у региональной молодежи уверенность в своих силах, настроиться на победу и идти к поставленной цели. Реальные истории, рассказанные чемпионами, дадут понять, что каждый из нас может добиться успеха в любой сфере и в любом регионе.

 Напоминаем, что проект Федерального агентства по молодежи «Диалог на равных» реализуется с 2017 года и является частью национального проекта «Образование».

Напомним, Светлана Колесниченко — трехкратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, 16-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России. Светлана – уроженка и Почетный гражданин города Гатчины.

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