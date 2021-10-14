Олимпийская история – для ленинградской молодежи

В комитете по физической культуре и спорту Ленинградской области рассказали, что пример успешных людей поможет сформировать у региональной молодежи уверенность в своих силах, настроиться на победу и идти к поставленной цели. Реальные истории, рассказанные чемпионами, дадут понять, что каждый из нас может добиться успеха в любой сфере и в любом регионе.

Напоминаем, что проект Федерального агентства по молодежи «Диалог на равных» реализуется с 2017 года и является частью национального проекта «Образование».

Напомним, Светлана Колесниченко — трехкратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, 16-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России. Светлана – уроженка и Почетный гражданин города Гатчины.