Олимпийская история – для ленинградской молодежи

В комитете по физической
культуре и спорту Ленинградской области рассказали, что пример успешных людей
поможет сформировать у региональной молодежи уверенность в своих силах,
настроиться на победу и идти к поставленной цели. Реальные истории,
рассказанные чемпионами, дадут понять, что каждый из нас может добиться успеха
в любой сфере и в любом регионе.
Напоминаем, что проект Федерального агентства
по молодежи «Диалог на равных» реализуется с 2017 года и является частью
национального проекта «Образование».
Напомним, Светлана
Колесниченко — трехкратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию,
16-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы, заслуженный мастер
спорта России. Светлана – уроженка и Почетный гражданин города Гатчины.