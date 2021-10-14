Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает

Официальное обращение с
просьбой разъяснить полномочия бабушек и дедушек направлено советом в Верховный
суд России.
Сегодня сложилась
неловкая ситуация: бабушка и дедушка перестали быть полноправной родней. В
детском саду могут не отдать внука бабушке. В больнице не расскажут о диагнозе
заболевшего ребенка, так как она не допущена к врачебной тайне. А если внук
гостит в деревне и вот уже месяц ходит с дедушкой то по грибы, то на рыбалку,
органы опеки могут предъявить претензии родителям. Мол, оставили ребенка без
попечения. "Бабушки и дедушки в правовом плане сильно отделены от ребенка,
не могут представлять и защищать его интересы в качестве законных
представителей, как это могут родители", - рассказала "РГ" член
Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
"Таким образом,
порой бабушки и дедушки не могут подписать даже согласие на медицинское
обслуживание для своих внуков", - продолжает член Ассоциации юристов
России Мария Спиридонова.
Если родители
отсутствуют, допустим, уехали в отпуск или работают вахтовым методом, формально
ребенок считается чуть ли не брошенным, хотя живет у бабушки.
Поэтому на практике
родители стали оформлять нотариальные доверенности - что, мол, позволяют
бабушке или дедушке находиться с внуками и защищать детские интересы. Так что в
садик или больницу бабушка уже берет официальный документ с печатью. Нет печати
- нет внука.
Если родители
отсутствуют, допустим, уехали в отпуск или работают вахтовым методом, формально
ребенок считается чуть ли не брошенным, хотя живет у бабушки
Чтобы исправить ситуацию,
группа депутатов внесла в Госдуму проект поправок в Семейный кодекс. Инициатива
дополняет закон нормой, что ребенок имеет право не только на общение с
дедушкой, бабушкой, но и на пребывание с ними. Такая формулировка, на взгляд
авторов проекта, защитит бабушек от косых взглядов органов опеки и разных
официальных лиц.
Законопроект поступил на
отзыв в Совет при президенте Российской Федерации по кодификации и
совершенствованию гражданского законодательства, возглавляемый Павлом
Крашенинниковым.
Эксперты совета - мэтры
юридической науки - раскритиковали инициативу. Нет, к дедушкам и бабушкам как
таковым у правоведов претензий нет. Однако, по мнению членов совета, в законах
и сегодня на этот счет все написано правильно.
"Представляется, что
действующие положения Семейного кодекса РФ, устанавливающие право ребенка на
общение с близкими родственниками, сами по себе не могут служить источником
проблем, возникших на практике и ставших причиной внесения проекта", -
сказано в заключении.
Говоря литературным
языком, сумбур не в законах, а в головах тех, кто их применяет. То есть -
некоторых чиновников.
"Следует признать,
что наделение бабушек и дедушек путем выдачи доверенности полномочиями по
осуществлению отдельных прав родителей (законных представителей) в
действительности не основано на законе и не соответствует существу сложившихся
правоотношений между членами семьи, как и правовой природе родительских прав, -
говорится в заключении. - Таким образом, невозможно отрицать, что выдача
родителями доверенностей бабушкам и дедушкам на период временного пребывания у
них детей, а также квалификация органами опеки и попечительства такого
пребывания в качестве утраты детьми родительского попечения являются проблемами
правоприменения".
Так, в соответствии с
Семейным кодексом, ребенок имеет право на общение с обоими родителями,
дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками, а все эти
родственники, в свою очередь, имеют право на общение с ребенком.
"Безусловно, процесс
общения ребенка с родственниками является неотъемлемой частью семейного
воспитания, - подчеркивают они. - Между тем право на общение с ребенком
включает в себя право соответствующего субъекта семейных отношений взять
ребенка на ограниченный период времени в место, отличающееся от места его
постоянного проживания. Таким образом, пребывание ребенка у бабушек, дедушек,
совершеннолетних братьев, сестер и других родственников в течение ограниченного
периода исключает квалификацию такого пребывания в качестве факта утраты
ребенком родительского попечения, если родители продолжают заботиться о своем
ребенке, находясь на удалении от него, и не создают своими действиями угрозу
нарушения прав и интересов ребенка".
Так что, как полагают
члены Совета при президенте, менять надо не букву закона, а его толкование
чиновниками. Поэтому Совет официально обратился в Верховный суд Российской
Федерации с просьбой дать разъяснения по вопросу о том, изменяется ли и при
каких обстоятельствах правовой статус ребенка, временно пребывающего под
надзором бабушек, дедушек и иных родственников.
Кстати, в судебной
практике также нередки споры, когда бабушки отстаивают свое право на общение с
внуком вопреки мнению кого-то из родителей. Как правило, такая проблема
возникает при разводах, когда мать ребенка не горит желанием отпускать его на
встречи даже с отцом, и уж тем более не пускает на порог свекровь.
Владислав Куликов
«Росийская газета» https://rg.ru/2021/10/13/pochemu-babushek-i-dedushek-s-vnukami-iuridicheski-nichego-ne-sviazyvaet.html
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