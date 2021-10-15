Область участвует в Евразийском женском форуме

14 октября на пленарном заседании форума выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства отметил, что с каждым днем женщины играют все большую роль в решении глобальных задач: в вопросах устойчивого экономического развития, экологии, защиты окружающей среды, образования, социальной поддержки и много другого.

«Активность женщин в поиске ответов на глобальные и локальные вызовы, их деятельное участие во всех сферах жизни служит общим интересам, способствует максимальному раскрытию человеческого потенциала. А сегодня это, пожалуй, ключевой фактор прогресса, движения вперед, конкретных изменений к лучшему по всему миру – как в рамках отдельных государств, так и, как я уже сказал, на всей нашей планете», — подчеркнул Владимир Путин.

Отдельно глава государства отметил особую роль женщин в российских семьях: «Щедрость, с которой они посвящают себя воспитанию детей, заботе о близких, заслуживает самой искренней благодарности. Но в то же время для России характерно и, я бы сказал, привычно уважительное отношение к деловым, профессиональным качествам женщин. И тот факт, что они прекрасные специалисты в самых разных отраслях, ответственные, надёжные коллеги, для наших граждан ни в каких дополнительных доказательствах не нуждается».

Вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк рассказала, что в форуме принимают участие политики, предприниматели, общественные деятели более чем из ста стран мира.

«Сегодня Президент говорил, в том числе, и о профессионализме женщин. О возможности добиться успеха в самых разных сферах. В Ленинградской области множество подобных примеров, когда именно женщины добиваются высоких результатов в сферах, которые ещё недавно считали «мужскими». Это и руководители стратегических предприятий, и сварщицы, и IT-специалисты, и чемпионки в единоборствах — с каждым днём таких примеров все больше», — отметила Анна Данилюк.

По ее словам, женщины привносят в различные сферы деятельности особый взгляд на существующие проблемы. «Милосердие, гуманизм, готовность к диалогу и компромиссу, предотвращение конфликтов — вот «женский» путь к устойчивому развитию, движению вперёд. Сегодня прозвучало множество слов об особой миссии женщин — напомнить миру о ценности жизни. Уверена, что благодаря форуму об этом задумается ещё большее число людей», — рассказала вице-губернатор.

Анна Данилюк добавила, что представители Ленинградской области активно участвуют в мероприятиях форума, рассказывают о своих лучших практиках и стараются перенять опыт коллег: «У нас уже больше года активно работает и развивается региональное отделение Союза женщин России. В том числе их отличает очень добрая, непринужденная обстановка. Удивительно, но атмосфера форума схожа с атмосферой наших женсоветов, такой вы не найдёте ни на одном крупном мероприятии. Уверена, что по его итогам в нашем регионе появятся множество новых ярких проектов».

Евразийский женский форум — крупнейшая международная площадка, объединяющая женщин-лидеров со всего мира. На его площадке вырабатываются общие подходы к решению глобальных проблем. Организаторами Форума являются Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств.