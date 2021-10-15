Область участвует в Евразийском женском форуме

14 октября на пленарном
заседании форума выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава
государства отметил, что с каждым днем женщины играют все большую роль в
решении глобальных задач: в вопросах устойчивого экономического развития,
экологии, защиты окружающей среды, образования, социальной поддержки и много
другого.
«Активность женщин в
поиске ответов на глобальные и локальные вызовы, их деятельное участие во всех
сферах жизни служит общим интересам, способствует максимальному раскрытию
человеческого потенциала. А сегодня это, пожалуй, ключевой фактор прогресса,
движения вперед, конкретных изменений к лучшему по всему миру – как в рамках
отдельных государств, так и, как я уже сказал, на всей нашей планете», —
подчеркнул Владимир Путин.
Отдельно глава
государства отметил особую роль женщин в российских семьях: «Щедрость, с
которой они посвящают себя воспитанию детей, заботе о близких, заслуживает
самой искренней благодарности. Но в то же время для России характерно и, я бы
сказал, привычно уважительное отношение к деловым, профессиональным качествам
женщин. И тот факт, что они прекрасные специалисты в самых разных отраслях,
ответственные, надёжные коллеги, для наших граждан ни в каких дополнительных
доказательствах не нуждается».
Вице-губернатор по
внутренней политике Анна Данилюк рассказала, что в форуме принимают участие
политики, предприниматели, общественные деятели более чем из ста стран мира.
«Сегодня Президент
говорил, в том числе, и о профессионализме женщин. О возможности добиться
успеха в самых разных сферах. В Ленинградской области множество подобных
примеров, когда именно женщины добиваются высоких результатов в сферах, которые
ещё недавно считали «мужскими». Это и руководители стратегических предприятий,
и сварщицы, и IT-специалисты, и чемпионки в единоборствах — с каждым днём таких
примеров все больше», — отметила Анна Данилюк.
По ее словам, женщины
привносят в различные сферы деятельности особый взгляд на существующие
проблемы. «Милосердие, гуманизм, готовность к диалогу и компромиссу,
предотвращение конфликтов — вот «женский» путь к устойчивому развитию, движению
вперёд. Сегодня прозвучало множество слов об особой миссии женщин — напомнить
миру о ценности жизни. Уверена, что благодаря форуму об этом задумается ещё
большее число людей», — рассказала вице-губернатор.
Анна Данилюк добавила,
что представители Ленинградской области активно участвуют в мероприятиях
форума, рассказывают о своих лучших практиках и стараются перенять опыт коллег:
«У нас уже больше года активно работает и развивается региональное отделение
Союза женщин России. В том числе их отличает очень добрая, непринужденная
обстановка. Удивительно, но атмосфера форума схожа с атмосферой наших
женсоветов, такой вы не найдёте ни на одном крупном мероприятии. Уверена, что
по его итогам в нашем регионе появятся множество новых ярких проектов».
Евразийский женский форум
— крупнейшая международная площадка, объединяющая женщин-лидеров со всего мира.
На его площадке вырабатываются общие подходы к решению глобальных проблем.
Организаторами Форума являются Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества
Независимых Государств.