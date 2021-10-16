Гатчинский музей истории военной авиации: «Спасти то, что ещё не утеряно…»

Два вертолета, самолет и четыре колеса

Первые экспонаты на выставке под открытым небом появились в конце лета. Уже стоят два вертолета Ка-26 и истребитель МиГ-19. Через неделю прибавится вертолет МИ-2. Как сообщил Геннадий Панев, в ближайших планах– повесить на ограде информационные таблички, рассказывающие об экспонатах.

А можно ли пройти за ограду и посидеть в вертолете?

- Можно будет, когда откроемся, - сказал Геннадий Панев. - К музею часто подходят родители с детьми, фотографируют экспонаты через забор. Но чтобы пускать посетителей на территорию, нужен персонал для обеспечения сохранности и безопасности. Сейчас наша основная задача – обустройство музейного комплекса и формирование фондов. На это уходят большие средства, время и энергия.

Еще один вопрос, который часто задают гатчинцы: что это за странные колеса стоят рядом с выставкой авиационной техники.

- Мы специально выдержали интригу, чтобы привлечь внимание людей, - пояснил Геннадий Панев. - Но это не колеса от телеги. Это – колесные тележки, по-современному – шасси от самолета Можайского, 1882 год. Естественно, копии.

Что новенького в экпозиции?

Недавно музей пополнился еще несколькими уникальными экспонатами. Одна из дарительниц передала настоящие летные краги начала прошлого века. Ранее Геннадий Панев приобрел в музей летный шлем 1919 года. Теперь в экспозиции есть два натуральных экспоната, которыми пользовались на заре авиации.

- Очень приятно, что люди доверяют нашей идее и нашему музею. Виктор Глотов передал костюм морского летчика, тормозной парашют от реактивного самолета, десантные парашюты старого образца. Сергей Лаврентьев принес катапультное кресло пилота для самолета МиГ-15. Таким креслом, к сожалению, в свое время не воспользовался Юрий Гагарин во время тренировочного полета и погиб.

Благодаря хорошим взаимоотношениям с депутатами и ветеранами Красного Села и Горелово, в первую очередь, благодаря Валерию Осипову, частью экспозиции музея стали архивные документы героев войны, шлем пилота МиГ-25, МиГ-31. Он с какой-то историей, потому что слегка погнут и обгорел. Эту историю еще предстоит узнать.

- Мы наращиваем контакты с неравнодушными к нашей идее людьми. Договариваемся с антикварами, - поделился Геннадий Панев. - На днях в Гатчине выкупили бесценные документы боевого летчика Колениченко Андрея Филипповича. Его имя не связано с нашим городом, но мы не могли не сохранить память о нем. На продажу был выставлен пакет документов по этому летчику: вся его жизнь, боевой путь, письма с фронта и статья в газете, рассказывающая о его службе в авиации Красного флота. В этой же лавке мы приобрели старые номера газет и журналов, посвященные авиации и космосу, в том числе одному из первых полярных летчиков Борису Чухновскому, похороненному на гатчинском кладбище.

Сейчас готовится помещение, где разместится отдельная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Еще одна комната оформляется под книжный фонд.

Больше 300 кг технических книг, включая конструкторскую документацию по военным и гражданским самолетам, перевезли в Гатчину из Ломоносовского летного технического училища. Библиотека чуть не отправилась на макулатуру, но благодаря однокурснику Геннадия Панева по институту, Михаилу Тихомирову, ее удалось спасти.

Еще более шести сотен книг, альбомов и журналов передала в дар Вера Колтова, чей супруг всю жизнь собирал книги, связанные с авиацией. Среди коллекции книг можно найти как учебные пособия летчиков, так и фотоальбомы, энциклопедические книги по авиации и космонавтике.

- Узнав про Гатчинский музей военной авиации, нам позвонила жительница Архангельска и предложила забрать библиотеку, которую всю жизнь собирал ее покойный муж, - рассказал Геннадий Панев. - Мы поехали в Архангельск и привезли более полтонны книг. Там есть уникальные издания, материалы по Байконуру, переписка с историком космонавтики из Америки, автографы космонавтов и конструкторов космических кораблей. Человек собирался писать диссертацию на тему истории космоса. У него все систематизировано. Также музею передали тематические значки, марки, конверты, которые он собирал. Я думаю, у нас будет одна из самых полных библиотек по истории космонавтики и авиации.

Найти и сохранить

Из Красного Села музею передали детали полномасштабной копии самолета первопроходца русской авиации Можайского. Конструктором этой модели был Евгений Гришин, ушедший из жизни в 2014 году. На создание конструкции по наработкам Можайского ушло семь лет, но сохранить ее целиком не удалось.

- После смерти Гришина этот самолет сначала стоял в помещении строящейся котельной, затем его разобрали и перенесли в старую котельную, - рассказал Геннадий Панев. - Никак не могли найти, куда же его можно отдать, в какой музей, в какие руки, чтобы сохранить память о Можайском, память о Гришине. Семь лет мучились, а в конце 2020 года пришла в котельную пожарная инспекция, и копию самолета Можайского, над которой Гришин работал всю жизнь, сожгли в топке.

Благодаря стараниям единомышленников удалось найти и сохранить уцелевшие детали копии самолета – два винта, фрагмент хвоста и четыре шасси. Сейчас они хранятся в гатчинском музее, как и 15 моделей из коллекции Евгения Гришина.

Для посетителей музея будут доступны уменьшенные модели самолета Можайского, «Русский витязь», самолета братьев Райт, реальные прототипы которых создавались на заре авиационного строения.

Но не только этими экспонатами способен удивить музей. Особое внимание заслуживает макет ракеты Годдарда. Эта ракета уникальна тем, что в ней впервые использовалось жидкое топливо.

- Несмотря на то, что мы поставили для себя задачу, в первую очередь, рассказать об истории авиации и космонавтики нашей страны, тем не менее, к нам попадают экспонаты, связанные с историей других стран. В частности, от Евгения Гришина, как память о его коллекции, нам достался макет ракеты Годдарда - американской ракеты 1926-го года, - отметил Геннадий Панев.

Идет реконструкция ангара

На территории музея идет реконструкция исторического ангара. Как он выглядел, можно увидеть на снимках Гатчинского летного поля начала прошлого века.

- Здесь было четыре однотипных ангара. Мы будем восстанавливать два, расположенных рядом со зданием музея, - отметил Геннадий Панев. - От первого ангара сохранились остатки двух стен. В настоящее время мы расчистили территорию и провели работы по обустройству фундамента. От второго ангара, симметричного первому, сохранились остатки одной стены. Мы его тоже взяли в аренду и будем восстанавливать. Рядом с музеем есть еще интересные объекты. По другую сторону от нас по улице Кныша находится мастерская скульптора Шевченко. Здесь была метеостанция. За ней – бывшие бомбохранилища. Поблизости, за гостиницей, остатки еще двух ангаров, точнее, небольшие фрагменты одной стены. Их восстанавливать мы не беремся.

Во время встречи с Геннадием Паневым у первого ангара работали геодезисты. Директор музея провел экскурсию по территории, показал крупногабаритные экспонаты, которые еще ждут, чтобы их привели в экспозиционный вид.

- Посмотрите, в каком виде они нам достались. А люди жизнь положили на то, чтобы сохранить историю. К сожалению, историй, когда человек вложил в создание коллекции душу, время, деньги и умер, много. Благодаря хорошим взаимоотношениям с потомками и просто неравнодушным людям все, что еще не утеряно, - экспонаты, память об энтузиастах-коллекционерах - мы пытаемся сконцентрировать на площадке Гатчинского музея истории военной авиации, - заключил Геннадий Панев.



