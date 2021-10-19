Если случаются чудеса, то как умереть надежде!?

Руководитель Фонда «Благо Дари» Олег Богданов был среди тех, кто первым протянул руку помощи Виктору. Вот только от помощи он долго отказывался.

15 октября на странице Фонда «Благо дари» Олег Богданов опубликовал продолжение истории:

- Октябрь, 13-е число, среда. Приёмный день в фонде. Не могу сказать, что меня легко чем-то удивить, но я всё-таки был приятно удивлен! Случилось то, что называется чудом — то, что никак не ожидалось, но находилось в области наших надежд.

Итак, по порядку. Раздался стук в дверь. На пороге стоял Виктор. Тот самый Виктор, которого теперь знает весь город, о нём написана статья в «Гатчинской правде». Виктор не один месяц возмущал покой благополучных граждан своим видом, желания изменить образ и место жизни не изъявлял, вызывал беспокойство добрых горожан и волонтёров фонда. Виктор — непростой человек, профессор, написавший множество научных трудов. Алкоголизм не пощадил научного работника, а все достижения и регалии никак не согревали его на улице, ведь Виктор не имеет ни дома, ни родных. Волонтёры старались отслеживать его перемещения, беседовали с ним, настойчиво предлагали переехать с улицы в приют. Но нет, бездомный человек был непреклонен. Стало казаться, что Витя не совсем здоров душевно — он был дезориентирован, разбит, фокус мысли скакал с одного на другое.

Но вот Виктор стоял на пороге фонда с просьбой предоставить ему доступ в интернет. Спиртным от него не пахло, а речь была связной. Предложил ему свой нетбук. Покуда он разбирал почту, я завёл порядком поднадоевшую Виктору песню о том, что надо бы ему переехать в хорошее место, где тепло и сытно, где его встретят люди, которые понимают его проблемы.

И вот оно, чудо! Внезапно Виктор согласился поехать в приют — прямо сейчас! Пока он переодевался в чистую одежду, я договорился с о. Аркадием, что он примет Виктора в своём Доме Трудолюбия в Ропше. Милита вызвалась доставить нас до места назначения.... Уфф! Домчали быстро, нас встретили, показали, где Виктор будет жить.

На сегодняшний день профессор занят правками перевода Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсис) о.Аркадия с греческого языка на русский. Мы подыскиваем для Виктора годный компьютер или ноутбук, чтобы он мог трудиться по своей специальности — переводчиком древних (и не только) текстов. Если случаются чудеса, то как умереть надежде!? Мы все горячо надеемся на то, что Виктора миновал его личный апокалипсис!