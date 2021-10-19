В Ленинградской области «легализовали» первые гаражи

Оформить гараж гражданину позволят: любое решение
органа власти (в том числе советского периода), которое подтверждает, что ранее
гражданину был предоставлен земельный участок под гаражом; справка или другой
документ, подтверждающие выплату пая в гаражном кооперативе; решение общего
собрания гаражного кооператива, подтверждающее выделение гаража; старый
технический паспорт на гараж, который гражданин заказывал для технической инвентаризации;
документы о наследстве, если гараж принадлежал его родственнику.
Руководитель Управления Росреестра по Ленинградской
области Игорь Шеляков: «Оформление гаражей в рамках «Гаражной амнистии» процесс
не быстрый: требуется время для подготовки межевого плана земельного участка и
технического плана объекта, к тому же органы местного самоуправления вправе
рассматривать такие обращения в течение 1 месяца. Тем не менее, в Ленинградской
области уже зарегистрировано 13 гаражных боксов и земельных участков под ними
общей площадью 370 кв.м. Заявления поступили из таких городов как Гатчина,
Всеволожск, Луга и Кингисепп. С учётом времени, необходимого для рассмотрения
документов, спрогнозировать востребованность услуги по легализации гаражей
можно будет только по итогам декабря 2021 года.
Специалисты Управления регулярно проводят обучающие
семинары и встречи с органами местного самоуправления и кадастровыми инженерами
Ленинградской области, разъясняя положения закона о «Гаражной амнистии».