В Ленинградской области «легализовали» первые гаражи

Оформить гараж гражданину позволят: любое решение органа власти (в том числе советского периода), которое подтверждает, что ранее гражданину был предоставлен земельный участок под гаражом; справка или другой документ, подтверждающие выплату пая в гаражном кооперативе; решение общего собрания гаражного кооператива, подтверждающее выделение гаража; старый технический паспорт на гараж, который гражданин заказывал для технической инвентаризации; документы о наследстве, если гараж принадлежал его родственнику.

Руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков: «Оформление гаражей в рамках «Гаражной амнистии» процесс не быстрый: требуется время для подготовки межевого плана земельного участка и технического плана объекта, к тому же органы местного самоуправления вправе рассматривать такие обращения в течение 1 месяца. Тем не менее, в Ленинградской области уже зарегистрировано 13 гаражных боксов и земельных участков под ними общей площадью 370 кв.м. Заявления поступили из таких городов как Гатчина, Всеволожск, Луга и Кингисепп. С учётом времени, необходимого для рассмотрения документов, спрогнозировать востребованность услуги по легализации гаражей можно будет только по итогам декабря 2021 года.

Специалисты Управления регулярно проводят обучающие семинары и встречи с органами местного самоуправления и кадастровыми инженерами Ленинградской области, разъясняя положения закона о «Гаражной амнистии».