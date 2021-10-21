Для стабилизации ситуации приняты жесткие меры

В ТАСС Санкт-Петербурга состоялась онлайн пресс-конференция, посвященная мерам по предотвращению распространения COVID-19 и введению новых ковид-ограничений в 47 регионе.

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области – главный государственный санитарный врач по Ленобласти Ольга Историк разъяснила, почему вводятся ограничительные меры:

- К сожалению, эпидемическая ситуация в области неблагоприятна. Со второй половины сентября мы наблюдаем рост заболеваемости. Каждая неделя превышает предыдущую по количеству заболевших. И нет предпо-сылок, что заболеваемость будет снижаться. На данный момент мы достигли самых высоких цифр за весь период пандемии. Для стабилизации ситуации необходимо принять жесткие меры.

Ольга Александровна рассказала, что 70-80% заболевших ковидом переносят заболевание в форме ОРВИ, около 12% – в форме ковидных пневмоний, и совсем незначительный процент – в бессимптомной форме, которая выявляется только при лабораторных исследованиях.

По словам главного санитарного врача области, вакцины на сегодняшний день достаточно. Но о коллективном иммунитете говорить рано. Привито двумя компонентами вакцины только 35,7% населения, подлежащего вакцинации. И, надо заметить, в соседних регионах тоже нет эпидемического благополучия – есть чего опасаться. Кроме того, начался осенний период подъема ОРВИ и гриппа. Наслоение двух видов инфекций – гриппа и ковида – приведет к тому, что нагрузка на медицину возрастет еще больше. А когда медики поглощены лечением инфекционных заболеваний, их не хватает на другие болезни, и общая смертность населения повышается. Задумайтесь об этом…

На прививку – средний класс!

Согласно постановлению главного санитарного врача о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям, практически все группы работающего населения должны быть привиты. За неисполнение постановления главного санитарного врача предусмотрена административная ответственность. Если работодатель не привьет 80% своих сотрудников, его ждет судебное постановление о приостановлении деятельности предприятия.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов пояснил цель столь «суровых» мер:

- Мы приняли изменения в 573-е постановление правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года, которое и регулирует вводимые ограничения. Наша главная задача – не ввести локдаун, а сделать возможной работу организаций. Сейчас в области не осталось ни одного района в «зеленой зоне» – все либо в красной, либо в желтой. Поэтому по каждому коллективному мероприятию есть ограничения. По некоторым принимается отдельное решение по согласованию с Роспотребнадзором.

Николай Петрович сообщил, что в области открыто 2398 коек для лечения ковида – это в три раза больше, чем в мае. Нагрузка на медиков возросла соответственно. Чтоб не занести инфекцию в больницы, дополнительно закуплены экспресс-тесты, которые проводятся при оказании экстренной медицинской помощи. Новые ограничения призваны решить две задачи: дать возможность людям работать и обеспечить при этом их безопасность.

Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай рассказала об организации работы бизнеса в новых эпидемических условиях:

- Ограничительные меры касаются прежде всего бизнеса. На территории Ленинградской области большинство предпринимателей – люди социально ответственные. Уже оформлено более 1200 паспортов коллективного иммунитета, и их количество растет. Этот паспорт в электронном виде легко и быстро можно оформить на сайте «813.ру». Там же работает горячая телефонная линия. Из 70 тысяч субъектов бизнеса большинство демонстрируют понимание. Но наши проверочные рейды продолжаются.

Председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен подвела итог разъяснениям:

- В особых условиях пандемии речь не идет об ограничении свобод – только о безопасности. Мы хотим добиться прекращения роста заболеваемости, смертности, тяжелых случаев. Все жизненно важные функции остаются максимально доступными.

Детям всё можно

Детям до 18 лет никаких справок и кодов предъявлять не надо. В «красной зоне» экскурсию на свежем воздухе могут одновременно посещать не более 20 человек, в помещениях – один человек на семь квадратных метров. В «желтой зоне» на улице экскурсионные группы – не более 25 человек, в помещении – не более одного человека на четыре квадрата. Главное, чтобы сотрудники музеев и других учреждений имели прививочный сертификат.

Журналисты задавали вопросы. В частности: достаточно ли будет бумажных документов для подтверждения вакцинации – или обязателен QR-код? И почему медотвод от прививки не приравнен к QR-коду?

Николай Емельянов ответил, что прививочный паспорт – это документ из медицинского учреждения, его можно идентифицировать и установить личность владельца. Так что необязательно распечатывать сертификат с портала Госуслуг или иметь QR-код в смартфоне.

Что касается граждан с медицинскими противопоказаниями, так они первые – в группе риска, потому что из-за своих соматических заболеваний тяжелее перенесут ковид. Кроме того, медотвод не исключает того, что человек может служить переносчиком инфекции.

В торговые центры пустят без QR-кода

Участники пресс-конференции рассказали о требованиях к постояльцам и работникам гостиниц. Так, персонал должен быть привит в первую очередь. К постояльцам с 15 ноября будут предъявляться те же требования: для проживания в гостинице надо иметь один из трех документов (сертификат, справку о перенесенном заболевании, отрицательный ПЦР-тест) либо сдавать экспресс-тест на ковид при заселении.

А что делать сотрудникам с медицинскими противопоказаниями? Перевестись на другой участок, где нет контакта с людьми. Работодатель должен об этом позаботиться.

Можно ли посещать торговые центры без QR-кода и прививочного сертификата?

Услуги первой необходимости не обременены ограничениями. Да, маски, термометрия, дистанция полтора метра, но посещать предприятия торговли и общественного питания можно без ограничений.

Как рассказала Светлана Нерушай, среди бизнес-сообщества Ленинградской области в лидерах по вакцинации – торговля. Следующим по числу привитых идет общепит. А вот салоны, парикмахерские, фитнес-клубы пока отстают.

В Ленинградской области – 111 прививочных пунктов и 70 мобильных бригад, которые совершенно бесплатно сделают вам прививку. Для антипрививочников сдача ПЦР-теста – за свой счет.

Участники конференции призвали сделать все возможное, чтобы остановить распространение инфекции – иначе придется закрыть все.



