Инфекционист ответил на аргументы противников вакцинации

Но у нас тотальную «принудиловку» пока вводить не хотят: это сложно, дорого, конфликтно. Как убедить людей привиться? Какими контраргументами отвечать на «аргументы» антиваксеров? В рамках проекта «Победим пандемию вместе», организованного порталом стопкоронавирус.рф при поддержке Минздрава России, на эти вопросы ответил врач-инфекционист, доцент РНИМУ имени Н.И. Пирогова Иван Коновалов.
- На какие причины обычно
ссылаются люди, не сделавшие прививку, и что вы им отвечаете?
Иван Коновалов: Сейчас
большая проблема, что по поводу прививок и вакцин высказываются врачи, которые
в силу своей специализации далеко не всегда глубоко разбираются в вакцинопрофилактике.
Аргумент "мне знакомый доктор сказал, что прививаться не надо" среди
наших пациентов встречается, к сожалению, очень часто, и когда начинаешь
спрашивать, выясняется, что это был хирург, или офтальмолог. Что с этим делать?
Важно взаимодействовать с врачами всех специальностей - сегодня каждый доктор
должен знать историю вакцинопрофилактики, должен понимать механизм действия
вакцин, должен разбираться в них. А пациентам я бы посоветовал прислушиваться в
первую очередь к мнению профессионалов - инфекционистов, эпидемиологов,
вакцинологов.
К сожалению, даже у людей
с медицинским образованием, как сейчас выясняется, может быть довольно короткая
память: мало кто помнит, какой была смертность от инфекций (в первую очередь
младенческая и детская смертность) в довакцинальную эпоху. И насколько выросла
средняя продолжительность жизни - за счет победы над многими инфекциями - после
того, как были созданы надежные вакцины, с развитием массовой
иммунопрофилактики. А ведь мы избавились от смертельных инфекций - оспы, чумы,
искоренили полиомиелит, корь - все это только благодаря массовой вакцинации.
Вакцина - это, по сути,
ремень безопасности, который спасает во время аварии
Вот о чем нужно говорить
сегодня пациентам.
- Просто призыв «вакцинируйтесь»
в нашей стране, как оказалось, работает плохо. Как доказать человеку, что
прививка нужна?
Конечно, причин заболеть
у нас полно и без ковида. Но уже два года мы видим, как «задвигаются» остальные
аспекты здоровья, все ресурсы здравоохранения, все силы тратятся на борьбу с
COVID-19. Больные месяцами не могут обратиться к другому специалисту. Но ведь
так не должно быть. Эпидемию необходимо остановить.
- Еще один часто
встречающийся аргумент: если я заболею, меня вылечат, ведь большинство после
COVID-19 выздоравливает. Есть возражения?
Иван Коновалов: К
сожалению, это не всегда так, выздоравливают не все. Даже если соблюдать все
профилактические меры - носить маски, избегать людных мест, - это не
гарантирует ни от заражения, ни от тяжелого течения заболевания. Вдумайтесь: за
время с начала эпидемии от COVID-19 в нашей стране умерло уже более 200 тысяч
человек. Мы сталкиваемся с ужасными историями - есть семьи, где погибли оба
родителя, молодые люди, а дети остались сиротами. До эпидемии я, например, с
подобными случаями не сталкивался.
И когда появилась
вакцина, тем более когда ее безопасность и эффективность были подтверждены в
том числе и зарубежными исследованиями, я бы сказал так: ребята, у нас есть
инструмент спасения. Чего вы ждете? Можно и нужно этим инструментом
пользоваться.
- Откладывая вакцинацию,
некоторые говорят: у меня крепкий иммунитет, грипп меня не берет, я редко
болею. Это правильно?
Иван Коновалов: Когда «крепость»
своего иммунитета человек пытается определить по количеству перенесенных
инфекций, это абсолютно неправильно. Болеем мы или нет - зависит от многих факторов.
Например, от окружения, от контактов. В младших классах дети ОРВИ болеют
постоянно и приносят инфекцию домой. Это первое.
Второе. Невозможно
переносимость одних инфекций распространять на другие. Нельзя утверждать, что
если человек переболел ветрянкой без осложнений, без энцефалита, то он и
менингитом не заболеет. Это несопоставимые истории.
Да, нередко COVID-19
протекает в легкой форме. Но даже по официальной cтатистике - более 10
процентов легко переболевших получают «лонг-ковид» - признаки нездоровья у них
наблюдаются более 4-6 месяцев.
С точки зрения легких -
вроде обошлось, вроде все нормально у пациента. Но потом проявляются отдаленные
удручающие последствия: у кого-то сохраняется слабость, пониженная
работоспособность, у кого-то страдает память, отмечаются когнитивные
нарушения... Люди порой вынуждены увольняться.
А еще - манифестируют
аутоиммунные заболевания. Проявляются психические нарушения.
Коронавирус поражает
мелкие сосуды - и это фактор ухудшения состояния практически любого органа или
системы организма, ухудшения общего качества жизни.
Вот эта угроза - на одной
чаше весов. На другой чаше - вакцинация.
Да, бывает инфекционный
прорыв - заболевают коронавирусом и те, кто сделал прививку. Но в абсолютном
большинстве случаев заболевание у них проходит легко - даже появился такой
термин "ковидный насморк". Поэтому вакцинация - это управление
рисками.
- Но ведь невозможно
гарантировать, что у человека не будет поствакцинальных осложнений?
Иван Коновалов: Да,
аллергические реакции на вакцину бывают. Крайне редко, может быть один случай
на миллион, но бывают. Но давайте представим: вот вы идете в кафе, съедаете
какой-нибудь чизкейк - и у вас возникает аллергическая реакция. Это ведь тоже
может случиться, этого нельзя исключить.
Жизнь вообще полна
опасностей, и все их предсказать невозможно. Но мы же садимся за руль, хотя и
знаем, что люди гибнут в авариях. Но в то же время мы можем пристегнуться
ремнем безопасности - и повысить шансы спастись, если все же попадем в аварию.
Вакцина - это тот самый ремень безопасности.
"Российская газета" https://rg.ru/2021/10/20/na-argumenty-protivnikov-vakcinacii-otvechaet-infekcionist.html
Фото: Александр
Демьянчук/ ТАСС