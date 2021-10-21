Ленинградская область — в тройке лидеров образования

Ведомство проводило
комплексную оценку качества и объективности проведения ЕГЭ и оценочных процедур
в 2021 году.
Также второй год подряд
Ленинградская область занимает первое место в Российской Федерации по
эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ и
качеству оценивания результатов экзаменов.
«Высокая оценка
Рособрнадзора — это «пятерка» нашим школам, учителям и ученикам. Их ежедневные
успехи, даже в условиях пандемии, вывели регион на такие высокие позиции. Очень
рад за нашу систему образования, это достойная оценка. Наша задача — и дальше вкладывать
силы и средства в ленинградское образование, чтобы оно и в будущем оставалось
лучшим в России, — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко.
Руководитель
Рособрнадзора Анзор Музаев отметил в целом высокий уровень организации ЕГЭ в
2021 году: «Прошедшая экзаменационная кампания была одной из самых качественных
и спокойных».