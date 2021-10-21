Ленинградская область — в тройке лидеров образования

Ведомство проводило комплексную оценку качества и объективности проведения ЕГЭ и оценочных процедур в 2021 году.

Также второй год подряд Ленинградская область занимает первое место в Российской Федерации по эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ и качеству оценивания результатов экзаменов.

«Высокая оценка Рособрнадзора — это «пятерка» нашим школам, учителям и ученикам. Их ежедневные успехи, даже в условиях пандемии, вывели регион на такие высокие позиции. Очень рад за нашу систему образования, это достойная оценка. Наша задача — и дальше вкладывать силы и средства в ленинградское образование, чтобы оно и в будущем оставалось лучшим в России, — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев отметил в целом высокий уровень организации ЕГЭ в 2021 году: «Прошедшая экзаменационная кампания была одной из самых качественных и спокойных».