Начинающие охотники будут сдавать экзамены по правилам охоты

Как пояснил председатель
правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, проект обязывает граждан,
желающих стать охотниками, проходить обучение и сдавать экзамен по программе
охотничьего минимума.
"Охотничий минимум
включает в себя знание правил охоты, требований безопасности при осуществлении
охоты, а также основ биологии диких животных. Для допуска к экзамену на сдачу
охотничьего минимума кандидат должен будет предъявить медсправку об отсутствии
медицинских противопоказаний к владению оружием", - рассказал Владимир
Груздев.
Кстати, с 1 января этого
года вступили в силу новые правила охоты. Есть ряд новаций. Например, при
осуществлении коллективной охоты загоном все лица, участвующие в коллективной
охоте, обязаны носить специальную сигнальную одежду повышенной видимости
красного, желтого или оранжевого цветов, соответствующую требованиям ГОСТа. И
так далее.
Владимир Груздев
напомнил, что по действующим нормам граждане должны под роспись знакомиться с
требованиями охотничьего минимума.
"Такая процедура не
гарантирует получение кандидатом необходимых знаний. К сожалению, многие
ограничиваются лишь формальным действием: проставлением подписи в графе без
изучения соответствующей документации", - подчеркнул председатель
правления АЮР.
По его словам, инициатива
предполагает, что порядок проведения обучения и проверки знаний охотничьего
минимума будет устанавливаться правительством России.
"Само же обучение и
прием экзаменов будут осуществлять региональные власти. Вступление
законопроекта в силу предполагается с 1 сентября 2022 года", - резюмировал
Владимир Груздев.
Досье "РГ"
По данным разработчиков
проекта, в течение последних пяти-шести лет ежегодно выявляется свыше 50 тысяч
правонарушений на охоте, в том числе связанных с нарушением правил охоты. При
этом минимальное количество несчастных случаев на охоте, начиная с 2015 года,
не опускается ниже 40 в год. В 2016 году было 60 несчастных случаев. В 2019-м -
58.
Правила
Что запрещено на охоте
- осуществлять добычу
охотничьих животных с применением охотничьего оружия ближе 200 метров от жилого
дома, жилого строения;
- стрелять "на
шум", "на шорох", по неясно видимой цели;
- стрелять по пернатой
дичи, сидящей на проводах и опорах (столбах) линий электропередачи;
- стрелять вдоль линии
стрелков (когда снаряд может пройти ближе, чем 15 метров от соседнего стрелка);
- организовывать загон
охотничьих животных, при котором охотники движутся внутрь загона, окружая
оказавшихся в загоне животных;
- стрелять по
информационным знакам, в том числе дорожным знакам, знакам дорожного движения,
межевым знакам, рекламным конструкциям (стендам, щитам), а также специальным
информационным знакам (аншлагам) и иным информационным знакам и их опорам,
жилым и нежилым помещениям;
- стрелять по взлетающей
птице ниже 2,5 метра при осуществлении охоты в зарослях, кустах и ограниченном
обзоре местности;
- сходить со стрелковой
позиции, подходить к упавшему, добытому, раненому охотничьему животному до
окончания загона при осуществлении коллективной охоты.
Важно! Не допускается
осуществление охоты с неисправным охотничьим оружием. Пристрелка должна
производиться на специально оборудованных стрельбищах или площадках либо в
охотничьих угодьях только в период охоты при наличии у охотника документов на
право осуществления охоты.
«Российская газета» https://rg.ru/2021/10/20/nachinaiushchie-ohotniki-budut-sdavat-ekzameny-po-pravilam-ohoty.html
Фото: РИА Новости