В области стартовали «Городские практики»

Ежегодно в регионе
благоустраивается больше 120 общественных пространств и дворовых территорий, у
жителей появляются новые места притяжения. Выделяются значительные средства и
по другим программам, которые в совокупности должны приводить к повышению
комфортности среды в целом. Для
специалистов, которые занимаются подготовкой и реализацией проектов, а также
развитием территорий, и стартовал образовательный интенсив.
«Как и многие из вас, я
хорошо знаю потенциал городов Ленинградской области. Уверен, что наша программа
будет способствовать тому, чтобы конвертировать этот потенциал в реальные
проекты. Ведь «Городские практики» ― это не только качественное образование, но
и платформа для развития идей до более проработанных проектных решений», ―
подчеркнул заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов.
«Городские практики» в
Ленинградской области проходят 19-29 октября. Программа посвящена комплексному
подходу к развитию общественных пространств Ленинградской области. Участниками стали архитекторы,
градостроители, городские активисты, студенты и преподаватели профильных
учебных заведений, девелоперы, предприниматели, сотрудники администраций и
профильных департаментов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Программа
организована Дом.рф в стратегическом партнёрстве с Минстроем РФ и институтом
«Стрелка», в нашем регионе ― с участием Центра компетенций Ленинградской
области по развитию городской среды и умному городу при поддержке правительства
региона.
«Мы уделяем большое
внимание созданию комфортной среды в населенных пунктах. Выделяются
значительные средства, привлекаются специалисты из разных областей. Для
получения более ощутимого результата необходим комплексный подход к развитию
общественных пространств каждого населённого пункта Ленинградской области.
Данная программа направлена на обучение тому, как разрабатывать и применять
комплексный подход с использованием всестороннего анализа территорий. Важно
вырабатывать системный подход, смотреть на город как на единую структуру,
рассматривать все общественные территории в единой связке, а не подходить к ним
точечно и фрагментарно. И в результате работы мы получим более логичную и
связную городскую среду», ― подчеркнул председатель комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Александр Тимков.
Презентация и обсуждение
итоговых работ состоится 28 октября в 17:00 в пространстве «Точка кипения» ГУАП
(Санкт-Петербург, ул. Труда, 8).