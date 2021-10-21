В области стартовали «Городские практики»

Ежегодно в регионе благоустраивается больше 120 общественных пространств и дворовых территорий, у жителей появляются новые места притяжения. Выделяются значительные средства и по другим программам, которые в совокупности должны приводить к повышению комфортности среды в целом. Для специалистов, которые занимаются подготовкой и реализацией проектов, а также развитием территорий, и стартовал образовательный интенсив.

«Как и многие из вас, я хорошо знаю потенциал городов Ленинградской области. Уверен, что наша программа будет способствовать тому, чтобы конвертировать этот потенциал в реальные проекты. Ведь «Городские практики» ― это не только качественное образование, но и платформа для развития идей до более проработанных проектных решений», ― подчеркнул заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов.

«Городские практики» в Ленинградской области проходят 19-29 октября. Программа посвящена комплексному подходу к развитию общественных пространств Ленинградской области. Участниками стали архитекторы, градостроители, городские активисты, студенты и преподаватели профильных учебных заведений, девелоперы, предприниматели, сотрудники администраций и профильных департаментов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Программа организована Дом.рф в стратегическом партнёрстве с Минстроем РФ и институтом «Стрелка», в нашем регионе ― с участием Центра компетенций Ленинградской области по развитию городской среды и умному городу при поддержке правительства региона.

«Мы уделяем большое внимание созданию комфортной среды в населенных пунктах. Выделяются значительные средства, привлекаются специалисты из разных областей. Для получения более ощутимого результата необходим комплексный подход к развитию общественных пространств каждого населённого пункта Ленинградской области. Данная программа направлена на обучение тому, как разрабатывать и применять комплексный подход с использованием всестороннего анализа территорий. Важно вырабатывать системный подход, смотреть на город как на единую структуру, рассматривать все общественные территории в единой связке, а не подходить к ним точечно и фрагментарно. И в результате работы мы получим более логичную и связную городскую среду», ― подчеркнул председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Александр Тимков.

Первый день программы посвящён роли общественных пространств в развитии городов. Ведущий архитектор Фонда ДОМ.РФ Бахтиёр Мирзакаримов познакомил участников с методикой расчёта индекса качества городской среды, рассказал о критериях оценки и способах мониторинга городов, использовании полученных данных для разработки рекомендаций по улучшению среды. В ближайшие дни участники изучат методы социокультурного анализа и цифровые инструменты исследования территорий, а также узнают о том, как выявить локальную идентичность места. Итогом программы станет двухдневный воркшоп, который пройдёт 27 и 28 октября в Санкт-Петербурге. Под руководством приглашённых экспертов 6 междисциплинарных команд разработают предложения по созданию единой сети общественных пространств в городах Ленинградской области — Кингисеппе, Шлиссельбурге и Тихвине.

Презентация и обсуждение итоговых работ состоится 28 октября в 17:00 в пространстве «Точка кипения» ГУАП (Санкт-Петербург, ул. Труда, 8).