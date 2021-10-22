«Моё семейное древо -2021»

Тема конкурсных работ - «Моя семья - моя научная традиция», в нынешнем году ребятам предложат рассказать свои истории, посвященные научным семейным династиям (семьям, имеющих несколько - три и более поколений научных работников, ученых, членов семей, состоящих в научных обществах)».

Цель конкурса инициаторы видят в популяризации ценности научного образования, традиций семьи, посвятивших себя научной деятельности, формировании общественного мнения, способствующего укреплению семейных отношений, пропаганде нравственных ценностей семьи, созданию атмосферы уважения к семьям, имеющим семейные традиции, в повышении интереса детей и юношества к сохранению документальных источников по истории своей семьи.

Конкурс проводится среди учащихся, обучающихся и проживающих на территории Ленинградской области в трех возрастных группах: 1- 4 классы, 5- 8 классы, а также 9-11 классы общеобразовательных учреждений.

Сроки проведения конкурса:

- с 15 октября по 17 ноября 2021 года - подготовка участниками Конкурса работ;

- с 18 ноября по 2 декабря 2021 года - прием конкурсных работ общественной палатой МО от участников Конкурса, проживающих на территории соответствующего муниципального района (городского округа);

- с 3 декабря по 8 декабря 2021 года - заседание конкурсных комиссий Общественной палаты, Палат муниципальных районов, подведение промежуточных итогов Конкурса и направление результатов в конкурсную комиссию Организатора;

- с 8 декабря по 10 декабря 2021 года - заседание конкурсной комиссии Организатора, подведение итогов Конкурса;

- с 13 декабря по 17 декабря 2021 года - объявление итогов Конкурса, награждение победителей.

Контактное лицо: Каторгина Вероника Сергеевна, e-mail: katorgina13okrug@yahoo.com

Вся подробная информация на нашем сайте: https://palatalo.ru/news?id=1649