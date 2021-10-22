«Моё семейное древо -2021»

Тема
конкурсных работ - «Моя семья - моя научная традиция», в нынешнем году ребятам
предложат рассказать свои истории, посвященные научным семейным династиям
(семьям, имеющих несколько - три и более поколений научных работников, ученых,
членов семей, состоящих в научных обществах)».
Цель
конкурса инициаторы видят в популяризации ценности научного образования, традиций
семьи, посвятивших себя научной деятельности, формировании общественного
мнения, способствующего укреплению семейных отношений, пропаганде нравственных
ценностей семьи, созданию атмосферы уважения к семьям, имеющим семейные
традиции, в повышении интереса детей и юношества к сохранению документальных
источников по истории своей семьи.
Конкурс
проводится среди учащихся, обучающихся и проживающих на территории
Ленинградской области в трех возрастных группах: 1- 4 классы, 5- 8 классы, а
также 9-11 классы общеобразовательных учреждений.
Сроки
проведения конкурса:
- с
15 октября по 17 ноября 2021 года - подготовка участниками Конкурса работ;
- с
18 ноября по 2 декабря 2021 года - прием конкурсных работ общественной палатой
МО от участников Конкурса, проживающих на территории соответствующего
муниципального района (городского округа);
- с
3 декабря по 8 декабря 2021 года - заседание конкурсных комиссий Общественной
палаты, Палат муниципальных районов, подведение промежуточных итогов Конкурса и
направление результатов в конкурсную комиссию Организатора;
- с
8 декабря по 10 декабря 2021 года - заседание конкурсной комиссии Организатора,
подведение итогов Конкурса;
- с
13 декабря по 17 декабря 2021 года - объявление итогов Конкурса, награждение
победителей.
Контактное
лицо: Каторгина Вероника Сергеевна, e-mail: katorgina13okrug@yahoo.com
Вся
подробная информация на нашем сайте: https://palatalo.ru/news?id=1649