Сиверская школа искусств: раздвигая границы

Творческая жизнь кипит!
В здании задействован для занятий каждый уголок, а там, где нельзя
ни петь, ни танцевать, ни лепить, хранится реквизит. Творческая жизнь кипит и
захватывает все пространство. В школе учится 445 человек, но желающих – гораздо
больше. Чтобы принять еще пару сотен юных дарований, не хватает только
помещений: есть и педагоги, и оснащение, и планов – громадьё.
- Мы были первой школой в нашем районе, кого коснулось глобальное
финансирование, – говорит директор Сиверской школы искусств Елена
Эскелинен. – Благодаря нацпроекту «Культура» мы приобрели новые
инструменты, мультимедийное оборудование, музыкальную литературу, ноты. Теперь
у нас в достатке и пианино, и виолончелей, есть даже контрабас. У художников
появилось современное оснащение гончарной мастерской, гончарные круги.
- На чем играют ваши музыканты?
- На музыкальном отделении у нас преподается фортепьяно, гитара и
бас-гитара, балалайка, баян, аккордеон, скрипка, виолончель, саксофон, флейта.
Ударные пока есть только в оркестре. Появился контрабас, и даже преподаватель
есть, но в этом году мы уже не успели набрать учеников. Весной обязательно
наберем класс, чтобы в оркестре у нас был контрабас.
- Что за оркестр?
- У нас в школе несколько оркестров: народных инструментов,
детский – играют ребята младших классов, небольшой струнный оркестр и еще
оркестры преподавателей. Не считая детских ансамблей. Вот, например,
преподаватель гитары – Владимир Иванович Бабий руководит оркестром педагогов,
отдает ему все свободное время, выходные проводит за репетициями. Он сам
занимается оркестровкой и играет на контрабас-балалайке. В оркестре у него и
флейта, и аккордеон, и балалайка. В прошлом году преподаватели собрались, сыгрались
– и начали концертировать. Теперь Владимир Иванович планирует исполнение пьесы,
в которой будет задействован уже не синтезатор, а рояль.
- Обучение ведется по предпрофессиональной программе, как в
музыкальных школах?
- Да, но есть и общеразвивающая программа. Это зависит еще от
возраста ребенка. На предпрофессиональную надо поступать с первого класса – с
шести с половиной-семи лет, срок обучения – восемь лет. Отбор на музыкальное
отделение серьезный. Дети постарше могут поступить на шестилетнее обучение – на
общеразвивающую программу, там при поступлении – только прослушивание.
…Сама Елена Александровна – выпускница Сиверской школы искусств. С
2004 года она преподает на художественном отделении.
- Я училась у Александра Ефимовича и Надежды Александровны Златкиных.
Меня всегда привлекала эта творческая и очень дружеская атмосфера, которая
царит в нашей школе. Уже учась в вузе, я все время чувствовала необходимость
вернуться – рассказать о своих успехах, поделиться планами. И меня позвали
преподавать…
Каждый год – конкурс на поступление
Художественным отделением руководит известный сиверский и
гатчинский художник Александр Златкин.
- Художественная школа в Сиверском открылась 40 лет назад как
филиал Вырицкой, – рассказывает Александр Ефимович Златкин. – Мы с
женой тогда только приехали в Сиверский после окончания
художественно-графического факультета института им. Герцена. В 1981 году
добились, чтобы открылась «художка», и к нам пришли заниматься первые дети.
Помещения нормального не было: мы занимали комнату в трехкомнатной квартире, в
остальных двух располагались участковые милиционеры и дружинники. В итоге как
самостоятельная школа мы просуществовали 12 лет. А в 1993 году возникла угроза
закрытия: вышло распоряжение, что все учреждения должны быть убраны из
жилищного фонда. И тогда собрали вместе директора музыкальной школы,
руководителя хореографического коллектива и меня – и предложили сделать одну
общую школу искусств. Я был рад этому объединению – благодаря ему мы выжили.
Нам предоставили вот это замечательное здание, в котором тогда была полная
разруха: не было полов, штукатурка со стен сыпалась. Но постепенно сделали
ремонт, благоустроили – и теперь это одна из лучших школ искусств в области.
Предмет нашей особой гордости – выставочный зал, которым я начал заниматься в
1996 году. Там и свет подходящий, и стены – настоящее профессиональное
выставочное пространство.
- Судя по тому, что все коридоры школы представляют собой
картинную галерею, у вас солидное художественное отделение…
- Сейчас на художественном отделении школы преподают восемь
педагогов и ждем девятого – он в армии. В ноябре вернется и будет преподавать
рисунок, живопись. Педагогов старшего поколения – трое, а все остальные – наши
выпускники. На отделении занимаются 220 человек – больше половины контингента
школы. В этом году был очень большой набор, но все равно взять всех не
получилось. У нас каждый год конкурс – 2-3 человека на место. Так что мы легко
заполним еще одно здание, если примем всех желающих. Потому что действительно –
хотелось бы брать всех, кто хочет рисовать.
У художников также две программы: 5-летняя общеразвивающая и
8-летняя предпрофессиональная, в зависимости от возраста ребенка. В этом году в
высшие и средние художественные учебные заведения поступило 13 выпускников
отделения.
В школе искусств – много интересного. Не хватает только помещения
для музея. Например, в маленькой комнатке с табличкой на дверях «Методический
фонд художественного отделения» теснятся настоящие музейные экспонаты. Это
старинные предметы из деревни Архангельской области, которые собрали Александр
Ефимович и Надежда Александровна Златкины. Разная утварь – глиняные горшки,
корзины, чайники, самовары, крынки, штофы и прочее – все это используется как
наглядное пособие, для составления натюрмортов. Но экспонаты самодостаточны и
просятся на музейную витрину.
Некоторые предметы для рисования с натуры требуют обновления.
Например, Давид…
- Эту скульптурную голову знаменитого Давида я выволок из
школьного подвала в 1981 году, – говорит Александр Ефимович. – Она была побита,
со следами вандализма. Я ее реставрировал, как мог. Но Микеланджело все же
сделал статую лучше без моего «соавторства», поэтому нам нужна новая голова
Давида.
У Александра Златкина есть мечта: открыть в Сиверском
художественный центр с музеем современного искусства. Выбрано место, придумана
концепция:
- Вот здесь – на шоссе Крамского, где когда-то была дача
художника, сейчас пустырь – его называют Горкой Крамского. Мы расчистили это
место, убрали стихийную свалку, поставили памятный знак. Там и нужно сделать
художественный центр. Эта идея не должна умереть, потому что музей современного
искусства в Ленобласти есть только в Сосновом Бору, но там экспонируются
ультрасовременные работы – инсталляции и прочее. У меня другое представление:
чтобы в нашем выставочном пространстве выставлялись современные художники,
работающие в традициях русской классической школы. Там же сделать и мастерские
для детей.
Идея ждет своего воплощения. В случае реализации, Гатчинская земля
получит новый статус – художественной столицы области.
…Хореографический коллектив Сиверской школы искусств «Росинка» – неизменный
участник всех праздников Гатчинского района и Ленинградской области. В составе
ансамбля – ученики хореографического отделения школы, на котором занимается порядка
100 человек. Многие выпускники становятся профессионалами – в школе ждут их
возвращения в качестве педагогов. Например, можно пойти учиться в вуз по
направлению от школы искусств, что и сделала одна из выпускниц. На отделении –
также восьмилетнее предпрофессиональное образование.
Самое молодое отделение в Сиверской школе искусств – театральное. Работает всего
третий год. Занимаются там преимущественно девочки, по предпрофессиональной
программе «Искусство театра». На отделении есть и вокал, и сценическое
мастерство, и хореография. Преподает актриса петербургского театра «Комедианты»
Юлия Бурцева. Чтобы поступить, надо пройти прослушивание. Ребята постарше
занимаются по общеразвивающей программе – шесть лет.
Кто поможет «расширить границы»
- Елена Александровна, много талантливых детей?
- Все! Все наши дети хотят творить. Творческая энергия бьет
ключом, и очень обидно, когда во время набора мы вынуждены кому-то отказывать.
В списках на поступление мы не пишем «Не поступил». Мы пишем: «Рекомендовано
поступление на хозрасчетное отделение». Это платное обучение по общеразвивающей
программе. Хозрасчет есть на музыкальном, художественном и хореографическом
отделениях. А еще мы открыли хозрасчетную подготовительную группу для детей с
четырех лет. Это можно назвать знакомством со всеми отделениями: там
преподаются азы художественного, музыкального, хореографического и театрального
искусства. Мы сами разработали программу. Позанимавшись в этой группе, ребенок
может выбрать, на какое отделение ему потом поступать.
- Сиверская земля богата талантливыми детьми – как бы вам
«расширить границы»?
- Мы берем максимальное количество детей, мы заняли все помещения
нашего здания, но все равно не помещаемся. Например, негде разместить
полноценную костюмерную. Есть чертежи, планы пристройки к зданию школы, но
процесс, к сожалению, не быстрый. Нам готова помогать районная и сиверская
администрация – все упирается в средства. Только на проектно-сметную
документацию надо несколько миллионов. А так, даже не расширяя нашего педагогического
состава, мы могли бы принять гораздо больше детей – было бы, где их разместить.
Екатерина Дзюба