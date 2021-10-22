Сиверская школа искусств: раздвигая границы

Творческая жизнь кипит!

В здании задействован для занятий каждый уголок, а там, где нельзя ни петь, ни танцевать, ни лепить, хранится реквизит. Творческая жизнь кипит и захватывает все пространство. В школе учится 445 человек, но желающих – гораздо больше. Чтобы принять еще пару сотен юных дарований, не хватает только помещений: есть и педагоги, и оснащение, и планов – громадьё.

- Мы были первой школой в нашем районе, кого коснулось глобальное финансирование, – говорит директор Сиверской школы искусств Елена Эскелинен. – Благодаря нацпроекту «Культура» мы приобрели новые инструменты, мультимедийное оборудование, музыкальную литературу, ноты. Теперь у нас в достатке и пианино, и виолончелей, есть даже контрабас. У художников появилось современное оснащение гончарной мастерской, гончарные круги.

- На чем играют ваши музыканты?

- На музыкальном отделении у нас преподается фортепьяно, гитара и бас-гитара, балалайка, баян, аккордеон, скрипка, виолончель, саксофон, флейта. Ударные пока есть только в оркестре. Появился контрабас, и даже преподаватель есть, но в этом году мы уже не успели набрать учеников. Весной обязательно наберем класс, чтобы в оркестре у нас был контрабас.

- Что за оркестр?

- У нас в школе несколько оркестров: народных инструментов, детский – играют ребята младших классов, небольшой струнный оркестр и еще оркестры преподавателей. Не считая детских ансамблей. Вот, например, преподаватель гитары – Владимир Иванович Бабий руководит оркестром педагогов, отдает ему все свободное время, выходные проводит за репетициями. Он сам занимается оркестровкой и играет на контрабас-балалайке. В оркестре у него и флейта, и аккордеон, и балалайка. В прошлом году преподаватели собрались, сыгрались – и начали концертировать. Теперь Владимир Иванович планирует исполнение пьесы, в которой будет задействован уже не синтезатор, а рояль.

- Обучение ведется по предпрофессиональной программе, как в музыкальных школах?

- Да, но есть и общеразвивающая программа. Это зависит еще от возраста ребенка. На предпрофессиональную надо поступать с первого класса – с шести с половиной-семи лет, срок обучения – восемь лет. Отбор на музыкальное отделение серьезный. Дети постарше могут поступить на шестилетнее обучение – на общеразвивающую программу, там при поступлении – только прослушивание.

…Сама Елена Александровна – выпускница Сиверской школы искусств. С 2004 года она преподает на художественном отделении.

- Я училась у Александра Ефимовича и Надежды Александровны Златкиных. Меня всегда привлекала эта творческая и очень дружеская атмосфера, которая царит в нашей школе. Уже учась в вузе, я все время чувствовала необходимость вернуться – рассказать о своих успехах, поделиться планами. И меня позвали преподавать…

Каждый год – конкурс на поступление

Художественным отделением руководит известный сиверский и гатчинский художник Александр Златкин.

- Художественная школа в Сиверском открылась 40 лет назад как филиал Вырицкой, – рассказывает Александр Ефимович Златкин. – Мы с женой тогда только приехали в Сиверский после окончания художественно-графического факультета института им. Герцена. В 1981 году добились, чтобы открылась «художка», и к нам пришли заниматься первые дети. Помещения нормального не было: мы занимали комнату в трехкомнатной квартире, в остальных двух располагались участковые милиционеры и дружинники. В итоге как самостоятельная школа мы просуществовали 12 лет. А в 1993 году возникла угроза закрытия: вышло распоряжение, что все учреждения должны быть убраны из жилищного фонда. И тогда собрали вместе директора музыкальной школы, руководителя хореографического коллектива и меня – и предложили сделать одну общую школу искусств. Я был рад этому объединению – благодаря ему мы выжили. Нам предоставили вот это замечательное здание, в котором тогда была полная разруха: не было полов, штукатурка со стен сыпалась. Но постепенно сделали ремонт, благоустроили – и теперь это одна из лучших школ искусств в области. Предмет нашей особой гордости – выставочный зал, которым я начал заниматься в 1996 году. Там и свет подходящий, и стены – настоящее профессиональное выставочное пространство.

- Судя по тому, что все коридоры школы представляют собой картинную галерею, у вас солидное художественное отделение…

- Сейчас на художественном отделении школы преподают восемь педагогов и ждем девятого – он в армии. В ноябре вернется и будет преподавать рисунок, живопись. Педагогов старшего поколения – трое, а все остальные – наши выпускники. На отделении занимаются 220 человек – больше половины контингента школы. В этом году был очень большой набор, но все равно взять всех не получилось. У нас каждый год конкурс – 2-3 человека на место. Так что мы легко заполним еще одно здание, если примем всех желающих. Потому что действительно – хотелось бы брать всех, кто хочет рисовать.

У художников также две программы: 5-летняя общеразвивающая и 8-летняя предпрофессиональная, в зависимости от возраста ребенка. В этом году в высшие и средние художественные учебные заведения поступило 13 выпускников отделения.

В школе искусств – много интересного. Не хватает только помещения для музея. Например, в маленькой комнатке с табличкой на дверях «Методический фонд художественного отделения» теснятся настоящие музейные экспонаты. Это старинные предметы из деревни Архангельской области, которые собрали Александр Ефимович и Надежда Александровна Златкины. Разная утварь – глиняные горшки, корзины, чайники, самовары, крынки, штофы и прочее – все это используется как наглядное пособие, для составления натюрмортов. Но экспонаты самодостаточны и просятся на музейную витрину.

Некоторые предметы для рисования с натуры требуют обновления. Например, Давид…

- Эту скульптурную голову знаменитого Давида я выволок из школьного подвала в 1981 году, – говорит Александр Ефимович. – Она была побита, со следами вандализма. Я ее реставрировал, как мог. Но Микеланджело все же сделал статую лучше без моего «соавторства», поэтому нам нужна новая голова Давида.

У Александра Златкина есть мечта: открыть в Сиверском художественный центр с музеем современного искусства. Выбрано место, придумана концепция:

- Вот здесь – на шоссе Крамского, где когда-то была дача художника, сейчас пустырь – его называют Горкой Крамского. Мы расчистили это место, убрали стихийную свалку, поставили памятный знак. Там и нужно сделать художественный центр. Эта идея не должна умереть, потому что музей современного искусства в Ленобласти есть только в Сосновом Бору, но там экспонируются ультрасовременные работы – инсталляции и прочее. У меня другое представление: чтобы в нашем выставочном пространстве выставлялись современные художники, работающие в традициях русской классической школы. Там же сделать и мастерские для детей.

Идея ждет своего воплощения. В случае реализации, Гатчинская земля получит новый статус – художественной столицы области.

…Хореографический коллектив Сиверской школы искусств «Росинка» – неизменный участник всех праздников Гатчинского района и Ленинградской области. В составе ансамбля – ученики хореографического отделения школы, на котором занимается порядка 100 человек. Многие выпускники становятся профессионалами – в школе ждут их возвращения в качестве педагогов. Например, можно пойти учиться в вуз по направлению от школы искусств, что и сделала одна из выпускниц. На отделении – также восьмилетнее предпрофессиональное образование.

Самое молодое отделение в Сиверской школе искусств – театральное. Работает всего третий год. Занимаются там преимущественно девочки, по предпрофессиональной программе «Искусство театра». На отделении есть и вокал, и сценическое мастерство, и хореография. Преподает актриса петербургского театра «Комедианты» Юлия Бурцева. Чтобы поступить, надо пройти прослушивание. Ребята постарше занимаются по общеразвивающей программе – шесть лет.

Кто поможет «расширить границы»

- Елена Александровна, много талантливых детей?

- Все! Все наши дети хотят творить. Творческая энергия бьет ключом, и очень обидно, когда во время набора мы вынуждены кому-то отказывать. В списках на поступление мы не пишем «Не поступил». Мы пишем: «Рекомендовано поступление на хозрасчетное отделение». Это платное обучение по общеразвивающей программе. Хозрасчет есть на музыкальном, художественном и хореографическом отделениях. А еще мы открыли хозрасчетную подготовительную группу для детей с четырех лет. Это можно назвать знакомством со всеми отделениями: там преподаются азы художественного, музыкального, хореографического и театрального искусства. Мы сами разработали программу. Позанимавшись в этой группе, ребенок может выбрать, на какое отделение ему потом поступать.

- Сиверская земля богата талантливыми детьми – как бы вам «расширить границы»?

- Мы берем максимальное количество детей, мы заняли все помещения нашего здания, но все равно не помещаемся. Например, негде разместить полноценную костюмерную. Есть чертежи, планы пристройки к зданию школы, но процесс, к сожалению, не быстрый. Нам готова помогать районная и сиверская администрация – все упирается в средства. Только на проектно-сметную документацию надо несколько миллионов. А так, даже не расширяя нашего педагогического состава, мы могли бы принять гораздо больше детей – было бы, где их разместить.

Екатерина Дзюба